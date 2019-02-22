İkizler Memo - Can'ın yeni bölümü yayınlanmayacak mı?
Eğlence dolu bölümleriyle cumartesi akşamları ekranlara gelen Kanal D'nin sevilen dizisi İkizler Memo - Can'ın, bu hafta yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Peki, İkizler Memo - Can'ın yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak mı?
Nehir Erdoğan, Özgürcan Çevik, Emir Berke Zincidi ve Burak Hakkı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı İkizler Memo - Can'ın 23 Şubat'ta yayınlanması beklenen 15. bölümü öncesi, yeni bölümün akıbeti hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İşte, merakla araştırılan 'İkizler Memo - Can'ın yeni bölümü yayınlanmayacak mı?' sorusunun yanıtı...
İki farklı hayatı yaşayan iki çocuğun yollarının kesişmesini konu alan İkizler Memo – Can'ın bu hafta ekranlara gelmesi beklenen 15. bölümünün yayınlanacağı saatlerde Kanal D yayın akışında, "CUMHURBAŞKANI İLE ÖZEL" yayını programı görülüyor. Dolayısıyla İkizler Memo - Can'ın 15. bölümünün gelecek hafta ekranlara gelmesi öngörülüyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
İkizler Memo - Can'ın 16 Şubat'ta yayınlanan 14. bölümünde, Osman, Yaren’i oyunculuk sevdasından vazgeçirmeye çalışmak için elinden geleni yapar. Yaren’in setine gider ve ortalığı karıştırır. Sete oyuncu olarak girip Yaren’in rol arkadaşına dayak atar. Yaren kariyeri ve Osman arasında kalır. Vereceği karar herkesi şaşırtacaktır. Mahalleli çocuklar bekçi Hamdi’nin görev başında uyurken fotoğraflarını çekip Memo’ya gönderirler. Amaç şantajdır
Sibel, İbrahim’i kullanıp Alkanlar malikanesine tekrar girmeyi planlar. Malikhanenin bahçesine bağlanan koyun ortalığı bir anda karıştıracaktır. Melek topladığı kağıtların içinde bir koli kitap bulur. Bu kitaplar Melek’e yeni bir yol açacaktır.
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