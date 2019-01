İkizler Memo - Can'ın yeni bölümü ne zaman? İkizler Memo - Can bu hafta var mı?

Başrollerini Nehir Erdoğan, Özgürcan Çevik, Emir Berke Zincidi, Burak Hakkı, Tuğba Çınar, Buket Dereoğlu ve Atilla Saral’ın paylaştığı İkizler Memo-Can'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı diziseverler tarafından araştırılıyor. Son olarak 29 Aralık 2018 Cumartesi akşamı 10. bölümüyle ekranlara gelen dizinin yeni bölümüne dair araştırmalar sürüyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıl nedeniyle dizilere kısa bir süre ara verildi. Geçtiğimiz senelerde 1 hafta olarak uygulanan ara, bu sene 3 hafta olarak belirlendi. Dolayısıyla dizilerin 21 Ocak itibariyle kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Buna göre İkizler Memo - Can'ın 11. bölümünün 26 Ocak Cumartesi akşamı ekranlarda olacağı tahmin ediliyor.

İKİZLER MEMO - CAN'IN GENEL KONUSU

Memo ve Can daha bebekken birbirlerinden ayrılmış ikiz kardeşlerdir. Memo öz olmayan annesi, ninesi ve dayısıyla yaşamaktadır. Memo’nun ki fakir bir hayattır. Ailenin maddi olanakları kısıtlı olmasına rağmen, birbirlerine büyük bir sevgiyle bağlanmışlardır. Küçük yaşına aldırmadan sokaklarda kağıt toplar.

Diğer tarafta zengin bir aileye sahip olan Can ise büyük bir malikanede yaşamaktadır. Can, babası ve dedesiyle mutludur mutlu olmasına ama büyük bir yalnızlık içindedir. Çünkü çevresinde ne kadar çok onunla ilgilenen eğitmen, dadı, hizmetli olsa da Can katı kurallar, disiplin içinde kısacası çocukluğunu yaşamadan hayatını sürdürmektedir. Bir gün kader ağlarını örer ve Memo ile Can yer değiştirirler. İlerleyen zamanlarda sırlar teker teker çözülmeye başlayacaktır. Sonrasında ise hikayemiz kimi zaman duygusal, kimi zaman komik bir şekilde akıp gidecektir.