İkizler Memo - Can'ın sezon finali fragmanı yayınlandı | 25. bölümde neler olacak?
Kanal D ekranlarında severek takip edilen ve büyük ilgi gören İkizler Memo - Can'ın sezon finali yapacağı 25. bölüm fragmanı yayınlandı. İkizler Memo - Can'ın bu hafta ekranlara gelecek olan yeni bölümünde, Onur, Melek'e evlilik teklif edecek, Melek, Onur'un bu teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyecak. Peki, İkizler Memo - Can'ın yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin 25. bölüm fragmanı ve yeni bölüme ilişkin ipuçları...
Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun yaptığı, yönetmen koltuğunda Erol Özlevi'nin oturduğu Kanal D ekranlarında İkizler Memo - Can dizisi sezon finali yapıyor. İşte, İkizler Memo - Can'ın çarşamba akşamı ekranlara gelecek olan, merakla beklenen sezon finali fragmanı ve 25. bölümde yaşanacaklar.
SEZON FİNALİNDE (25. BÖLÜM) NELER OLACAK?
Melek ve Onur arasındaki aşk yaşanan olumsuz olaylardan sonra sürekli olarak sekteye uğramıştı. Onur artık kararını vermiştir. Melek'in evine giderek ona evlilik teklifinde bulunur. Melek, Onur'un bu teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemez. Melek, Onur'un evlilik teklifine ne yanıt verecek?
Onur ve babası Mümtaz, Can'da bir tuhaflık sezerler. Aklı bir karış havadadır sanki... Bu tuhaf durumun nedenini de Can'ın ağzından duyarız. Can, Suna'ya aşık olmuştur... Can, Suna'ya aşkını açabilecek mi?
Osman, kendisini çok üzen bir haber alır; Mahmut, baba oluyordur. Osman kendisinden önce baba olan kayınbabası Mahmut'a içerler...
Osman, Yaren'e romantik bir gece hazırlarken evi yakma noktasına getirir. Yatağın üzerini mumlarla kalp şeklinde kaplayan Osman, yakıp Yaren'in yanına gitme gafletinde bulunur. Yaren ile konuşması uzayınca mumlar yorganı yakarak evde yangın çıkmasına neden olur..
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