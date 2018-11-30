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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
30.11.2018 - 19:58, Son Güncelleme:

İkizler Memo - Can'ın 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde Memo ve Can'ın başı dertten kurtulmuyor

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İkizler Memo - Can'ın 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde Memo ve Can'ın başı dertten kurtulmuyor

Eğlence dolu bölümleriyle cumartesi akşamları ekranlara gelen Kanal D'nin sevilen dizisi İkizler Memo - Can'ın, bu hafta yayınlanacak 6. bölümünde, Memo ve Can güçlerini birleştirip, birlikte para kazanmaya başlıyorlar ancak başları beladan kurtulmuyor. Peki, İkizler Memo - Can'ın yeni bölümünde başka neler olacak? Yeni bölüm fragmanında neler var?

Nehir Erdoğan, Özgürcan Çevik, Emir Berke Zincidi ve Burak Hakkı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı İkizler Memo - Can'ın 1 Aralık'ta yayınlanacak 6. bölümü öncesi, yeni bölümden ipuçları veren fragman diziseverlerle paylaşıldı. Bu haftaki bölümde, Memo'nun yaptığı bir plan mahalleyi birbirine katıyor. İşte, İkizler Memo - Can'ın yeni bölüm fragmanı ve yeni bölümün kısa özeti...

İki farklı hayatı yaşayan iki çocuğun yollarının kesişmesini konu alan İkizler Memo – Can’ın bu haftaki bölümünde; Mahmut, Yaren’in çiçek tezgahında Osman’la görüştüğünü görünce tüfeğine davranır. Ancak, vurduğu Osman değil bir başkasıdır. Şarkıcı Aysel’in korumalığını yapan Osman yeni giyim tarzı ve kullandığı arabayla mahallede dedikodu konusu olur. Yaren bu durumdan hiç hoşnut değildir ve Osman’la araları açılır.

Melek, Onur’dan çok etkilenmektedir. Ancak, mahallede bir hayranı daha vardır. Çiğdem’in kuzeni Zeynep bir süreliğine mahalleye gelir. Memo’nun, Zeynep’e ilgi göstermesi Çiğdem’in hiç hoşuna gitmez. Memo, Karadul Neriman ve Mahmut için bir plan yapar. Bu plan mahalleyi birbirine katacak türdendir.

İkizler Memo - Can yeni bölüm fragmanında ikiliyi yine birbirinden karışık anlar bekliyor! Memo ve Can para kazanmak için birlikte hareket etmeye karar veriyor. Ancak ikilinin başı bu defa da zabıtalarla derde giriyor. Öte yandan Onur, onun için kendini siper eden ve yaralanan, Melek'in ziyaretine hastaneye gidiyor. Can da bu durumu Memo'ya haber veriyor ancak Onur çoktan Memo'yu görmüş oluyor.

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