İkizler Memo - Can'ın 24. bölüm fragmanı yayınlandı | Sürpriz nikah!
Kanal D ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan ve yeni bölümleri ile izleyiciyi güldürmeyi başaran İkizler Memo - Can'ın 4 Mayıs tarihinde yayınlanacak olan 24. bölümüne ilişkin fragmanı yayınlandı. İkizler Memo -Can'ın bu haftaki bölümüne sürpriz nikah damga vuracak. Mahmut ve Fahriye evlenecek ve Yaren nikahı basacak. Peki, İkizler Memo - Can'ın 24. bölümünde başka neler yaşanacak? İşte, İkizler Memo - Can'ın yeni bölümüne ilişkin detaylar ve 24. bölüm fragmanı.
Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun yaptığı yönetmen koltuğunda Erol Özlevi 'nin oturduğu, küçükken birbirinden ayrılan iki kardeşin öyküsünü anlatan Kanal D'nin sevilen dizisi İkizler Memo - Can, ekranlara gelen bölümleri ile izleyiciden tam not almayı başarıyor. İkizler Memo - Can'ın 4 Mayıs tarihinde izleyici ile buluşacak olan yeni bölümünde, Yaren, Mahmut ve Fahriye’nin nikahını elinde tüfekle basacak. Yaren yanlışlıkla Hamdi’yi vuracak. işte, merakla beklenen İkizler Memo - Can'ın 24. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili ipuçları....
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Mahmut ve Fahriye evleniyor, Yaren nikahı basıyor. Melek ve Memo sokakta yürürken tinercilerin saldırısına uğrar. Ezman, Matmazeli görmek için İstanbul’a gelmiştir. Malikanede onu ziyarete gider ve yemeğe davet eder.
Dilek ve Melek cephesinde sular durulmaktadır.
Yaren, Mahmut ve Fahriye’nin nikahını elinde tüfekle basar ama geç kalmıştır. Yaren yanlışlıkla Hamdi’yi vurur. Öte yandan mahallenin erkekleri Mahmut’un evliliğini kutlamak için eğlenceye gider. Hanımlar bu eğlenceyi basınca olanlar olur.
Memo ve arkadaşları oğlu şehit olan Sami amcanın ona bıraktığı yadigarları çalan hırsızın peşine düşer.
İKİZLER MEMO - CAN'IN 23. BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR
Yaren ile arası bozulan Osman, bir jest yapıp Yaren'in gönlünü almaya çalışır. Fakat bunu eline yüzüne bulaştırır. Alevlerden kalp yapmaya çalışırken kendini yakar. Bir şekilde Yaren'in gönlünü alan Osman'ı bir sürpriz beklemektedir. Yaren hamile olduğunu söyler. Baba olacağını öğrenen Osman, sevinçten deliye döner.
Diğer taraftan Memo ve ekibi iş başındadır. Kötülere karşı verdikleri savaştan bir kere daha galip çıkarlar. Memo ve Can'a misafir olarak gelen Şehmuz kaybolur. Şehmuz'u aramaya gelen akrabaları ise Osman'ı korkutarak bir an önce yeğenlerinin bulunmasını ister. Osman ve Memo detaylı bir araştırma yaparak Şehmuz'u bulmaya çalışır. Sonunda aradıklarını bulsalar da başlarına gelmeyen kalmaz.
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