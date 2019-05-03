İkizler Memo - Can'ın 24. bölüm fragmanı yayınlandı | Sürpriz nikah!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon Haberleriİkizler Memo - Can'ın 24. bölüm fragmanı yayınlandı | Sürpriz nikah!
GeriTelevizyon İkizler Memo - Can'ın 24. bölüm fragmanı yayınlandı | Sürpriz nikah!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
03.05.2019 - 18:46, Son Güncelleme:

İkizler Memo - Can'ın 24. bölüm fragmanı yayınlandı | Sürpriz nikah!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İkizler Memo - Can'ın 24. bölüm fragmanı yayınlandı | Sürpriz nikah!

Kanal D ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan ve yeni bölümleri ile izleyiciyi güldürmeyi başaran İkizler Memo - Can'ın 4 Mayıs tarihinde yayınlanacak olan 24. bölümüne ilişkin fragmanı yayınlandı. İkizler Memo -Can'ın bu haftaki bölümüne sürpriz nikah damga vuracak. Mahmut ve Fahriye evlenecek ve Yaren nikahı basacak. Peki, İkizler Memo - Can'ın 24. bölümünde başka neler yaşanacak? İşte, İkizler Memo - Can'ın yeni bölümüne ilişkin detaylar ve 24. bölüm fragmanı.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun yaptığı yönetmen koltuğunda Erol Özlevi 'nin oturduğu, küçükken birbirinden ayrılan iki kardeşin öyküsünü anlatan Kanal D'nin sevilen dizisi İkizler Memo - Can, ekranlara gelen bölümleri ile izleyiciden tam not almayı başarıyor. İkizler Memo - Can'ın 4 Mayıs tarihinde izleyici ile buluşacak olan yeni bölümünde, Yaren, Mahmut ve Fahriye’nin nikahını elinde tüfekle basacak. Yaren yanlışlıkla Hamdi’yi vuracak. işte, merakla beklenen İkizler Memo - Can'ın 24. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili ipuçları....

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mahmut ve Fahriye evleniyor, Yaren nikahı basıyor. Melek ve Memo sokakta yürürken tinercilerin saldırısına uğrar. Ezman, Matmazeli görmek için İstanbul’a gelmiştir. Malikanede onu ziyarete gider ve yemeğe davet eder.

Dilek ve Melek cephesinde sular durulmaktadır.

Yaren, Mahmut ve Fahriye’nin nikahını elinde tüfekle basar ama geç kalmıştır. Yaren yanlışlıkla Hamdi’yi vurur. Öte yandan mahallenin erkekleri Mahmut’un evliliğini kutlamak için eğlenceye gider. Hanımlar bu eğlenceyi basınca olanlar olur.

Memo ve arkadaşları oğlu şehit olan Sami amcanın ona bıraktığı yadigarları çalan hırsızın peşine düşer.

İKİZLER MEMO - CAN'IN 23. BÖLÜMÜNDE YAŞANANLAR

Yaren ile arası bozulan Osman, bir jest yapıp Yaren'in gönlünü almaya çalışır. Fakat bunu eline yüzüne bulaştırır. Alevlerden kalp yapmaya çalışırken kendini yakar. Bir şekilde Yaren'in gönlünü alan Osman'ı bir sürpriz beklemektedir. Yaren hamile olduğunu söyler. Baba olacağını öğrenen Osman, sevinçten deliye döner.

Diğer taraftan Memo ve ekibi iş başındadır. Kötülere karşı verdikleri savaştan bir kere daha galip çıkarlar. Memo ve Can'a misafir olarak gelen Şehmuz kaybolur. Şehmuz'u aramaya gelen akrabaları ise Osman'ı korkutarak bir an önce yeğenlerinin bulunmasını ister. Osman ve Memo detaylı bir araştırma yaparak Şehmuz'u bulmaya çalışır. Sonunda aradıklarını bulsalar da başlarına gelmeyen kalmaz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber

Sünnet oldular

Sıfır makyaj!

Şu görüntüye değmez mi tüm yorgunluklar?

Eypio'ya büyük şok!