İkizler Memo - Can'ın 21. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan İkizler Memo - Can dizisi bu hafta 21. bölümüyle yayında olacak. İlgiyle izlenen dizinin yeni bölümünde dair ipuçları veren fragman dizseverlerlerle paylaşıldı. İkizler Memo - Can'ın bu haftaki bölümünde Osman, Yaren'in babası Mahmut'un 'Kötü Kaynana'lığı altında zor zamanlar yaşayacak. Peki, İkizler Memo - Can yeni bölümünde başka neler olacak? 21. bölüm fragmanında neler var?
Nehir Erdoğan, Özgürcan Çevik, Emir Berke Zincidi, Burak Hakkı, Tuğba Çınar, Buket Dereoğlu ve Atilla Saral gibi usta isimlerin rol aldığı İkizler Memo - Can, 13 Nisan Cumartesi akşamı 21. bölümüyle yayında olacak. Sevilen dizinin yeni bölümü vatandaşları yine ekrana kilitleyecek. İşte, İkizler Memo - Can 21. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair kısa özet...
İki farklı hayatı yaşayan iki çocuğun yollarının kesişmesini konu alan İkizler Memo - Can'ın 21. bölümünde;
Memo ve arkadaşları mahallede bir evi buluşma yeri yaparlar. Adları da artık "Beş Parmak Çetesi"dir. Kötülere karşı olacaklardır. Osman’ın evliliği hiç de beklediği gibi gitmez. Mahmut ona ızdırap olur. Altan, Osman’dan aldığı taktikleri Matmazele uygulamaya çalışınca ortalık karışır.
Osman kurye olarak işe başlar. Tabii ki bu işte de başına türlü maceralar gelecektir.
Dilek, Melek'i uzaklaştırma kararına uymadığı için göz altına aldırır. Memo, Dilek’e Melek’i bir daha görmeyeceğini yeter ki şikayetinden vazgeçmesini söyler.
Osman evde bir mektup bulur. Bu mektup Mahmut’un eski sevgilisine aittir. Osman, Mahmut’tan kurtulmanın yolunu bulmuştur.
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