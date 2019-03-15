İkizler Memo - Can'ın 17. bölüm fragmanları yayınlandı | Can kaza geçiriyor!
Cumartesi akşamları ekranlara gelen Kanal D'nin sevilen dizisi İkizler Memo - Can'ın, bu hafta yayınlanacak 17. bölümüne, Can'ın geçirdiği talihsiz kaza damga vuracak. Kepçenin altında kalan Can'ın durumu ciddiyetini koruyacak. Peki, İkizler Memo - Can'ın yeni bölümünde başka neler olacak? 17. bölüm fragmanlarında neler var?
Nehir Erdoğan, Özgürcan Çevik, Emir Berke Zincidi ve Burak Hakkı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı İkizler Memo - Can'ın 16 Mart'ta yayınlanacak 17. bölümü öncesi, yeni bölümden ipuçları veren fragmanlar diziseverlerle paylaşıldı. İşte, İkizler Memo - Can'ın 17. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti...
İki farklı hayatı yaşayan iki çocuğun yollarının kesişmesini konu alan İkizler Memo – Can’ın bu haftaki bölümünde; Yaren’i bir türlü oyunculuk sevdasından vazgeçiremeyen Osman bir plan yapar. Kendine kötürüm olmuş süsü veren Osman’a Memo da yardım eder. Yaren, Osman’ın haline acır. Onu bırakıp sete gidemez.
Dilek çocuklarla ilgili velayet davası açmaya karar verir. Can, Altan’a Matmazel’e rahat açılabilmesi için hipnoz uygular. Altan’ın bilinçaltına girince Matmazel, Altan’ın hiç görmediği bir yanıyla tanışır.
İkizlerin top oynadığı sahaya inşaat yapılması kararı çıkar. Çocuklar maça başlayamadan kepçeler gelir ve sahaya girer. İkizler kepçenin lastiğini indirecekken Can kepçenin altında kalır. Can hastaneye kaldırılır. Önemli bir ameliyata alınır. Durumu ciddidir. Memo, Onur ve Melek hastanede Can’dan gelecek iyi bir haber beklemektedir. Onur kazadan dolayı Melek’i suçlar.
Dilek, Melek’ten hıncını almaya çalışır. Oğlunu kendisinden uzak tuttuğu için çok kızgındır.
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