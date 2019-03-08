İkizler Memo - Can'ın 16. bölüm fragmanları yayınlandı | İkizler, Melek ve Kerem'i takip ediyor
Eğlence dolu bölümleriyle cumartesi akşamları ekranlara gelen Kanal D'nin sevilen dizisi İkizler Memo - Can'ın, bu hafta yayınlanacak 16. bölümünde, Osman garip bir şekilde ortadan kaybolacak. Melek ve Onur, her yerde Osman'ı arar. Öte yandan ikizler, Melek ve Kerem'i takip ediyor. Peki, İkizler Memo - Can'ın yeni bölümünde başka neler olacak? 16. bölüm fragmanlarında neler var?
Nehir Erdoğan, Özgürcan Çevik, Emir Berke Zincidi ve Burak Hakkı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı İkizler Memo - Can'ın 9 Mart'ta yayınlanacak 16. bölümü öncesi, yeni bölümden ipuçları veren fragmanlar diziseverlerle paylaşıldı. İşte, İkizler Memo - Can'ın 16. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti...
İki farklı hayatı yaşayan iki çocuğun yollarının kesişmesini konu alan İkizler Memo – Can’ın bu haftaki 16. bölümünde;
Kerem, Melek’ten aldığı kitapların arasında gönderilmemiş bir aşk mektubu bulur. Keremle beraber mektubun sahibini ararlar. İkizler de onları takip eder. Onur da ikizlerle iş birliği içindedir. Ancak çocuklar yakalanır ve yanlış anladıkları ortaya çıkar.
Mahmut’un kahvesinde seçim nedeniyle muhtar adaylarıyla toplantı yapılır ve kavga çıkar. Komiser de izinsiz toplantı yapıldığı gerekçesiyle kahveyi kapatır.
Osman ortada yoktur. Herkes onu arar. Osman'ın böbrek mafyasının elinde olduğu anlaşılır. Kerem, Melek’e Osman’ın bulunmasında yardım eder. Çocukların biyolojik annesi Dilek geri döner. Çocuklarını çok özleyen Dilek onları bulmak ister.
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