İkizler Memo - Can'ın 15. bölüm fragmanları yayınlandı | Memo ve Can büyük planlar peşinde
Eğlence dolu bölümleriyle cumartesi akşamları ekranlara gelen Kanal D'nin sevilen dizisi İkizler Memo - Can'ın, bu hafta yayınlanacak 15. bölümünde, Memo ve Can, Altan'a karşı birlik olup büyük planlar peşinde koşacak. Öte yandan Yaren'in ünlü olmasını kıskanan Osman, bu kez kendisi reklam yıldızı olacak. Peki, İkizler Memo - Can'ın yeni bölümünde başka neler olacak? 15. fragmanlarında neler var?
Nehir Erdoğan, Özgürcan Çevik, Emir Berke Zincidi ve Burak Hakkı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı İkizler Memo - Can'ın 2 Mart'ta yayınlanacak 15. bölümü öncesi, yeni bölümden ipuçları veren fragmanlar diziseverlerle paylaşıldı. İşte, İkizler Memo - Can'ın 15. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti...
İki farklı hayatı yaşayan iki çocuğun yollarının kesişmesini konu alan İkizler Memo – Can’ın bu haftaki bölümünde; Osman’ın Yaren’in rol arkadaşına attığı yumruğun videosu internette fenomen olur. Herkes ondan söz eder. Aynı zamanda Osman bir deodorant firmasının reklam yüzü olarak seçilir. Yaren reklam çekiminde kıskançlık yapıp seti karıştırır.
Sahaf Kerem, Melek’ten etkilenmiştir. Melek de bu yeni yabancının desteğinden hoşnuttur. Onur ise bu durumu çok kıskanır. Melek kağıt toplamayı bırakmaya karar verir. Artık kitap alıp satacaktır. Bu konuda ona Sahaf Kerem yardımcı olur.
Öte yandan Memo ve Can, Altan'a karşı birlik olup büyük planlar peşinde koşuyor. Memo ve Can kaybolan koyunu bulup eve getirirler ve Altan için kötü planlar peşine düşerler. Altan'a Matmazel'in bir adamla buluşacağını söyleyen ikiz kardeşler işleri iyice karıştırır.
Dedektif kılığına girerek Matmazel'i takip eden Altan, bir adamla buluştuğunu görünce adeta yıkılır. Ömer ise evin ortasında bağlı olan koyunu görünce şaşkına döner.
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Sevilen dizinin ekranlara gelen bir önceki bölümünde; Mahalleli çocuklar bekçi Hamdi’nin görev başında uyurken fotoğraflarını çekip Memo’ya gönderirler. Amaç şantajdır.
Sibel, İbrahim’i kullanıp Alkanlar malikanesine tekrar girmeyi planlar. Malikhanenin bahçesine bağlanan koyun ortalığı bir anda karıştıracaktır. Melek topladığı kağıtların içinde bir koli kitap bulur. Bu kitaplar Melek’e yeni bir yol açacaktır.
Öte yandan Osman, Yaren’i oyunculuk sevdasından vazgeçirmeye çalışmak için elinden geleni yapar. Yaren’in setine gider ve ortalığı karıştırır. Sete oyuncu olarak girip Yaren’in rol arkadaşına dayak atar. Yaren kariyeri ve Osman arasında kalır. Vereceği karar herkesi şaşırtacaktır.
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