İkizler Memo - Can'ın 13. bölümünde ikizler tehlikede!
Eğlence dolu bölümleriyle cumartesi akşamları ekranlara gelen Kanal D'nin sevilen dizisi İkizler Memo - Can'ın, bu hafta yayınlanacak 13. bölümünde ikizler, anne ve babalarıyla gittikleri Kartepe tatilinde kaybolacak. Peki, İkizler Memo - Can'ın yeni bölümünde başka neler olacak? 13. bölüm fragmanlarında neler var?
Nehir Erdoğan, Özgürcan Çevik, Emir Berke Zincidi ve Burak Hakkı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı İkizler Memo - Can'ın 9 Şubat'ta yayınlanacak 13. bölümü öncesi, yeni bölümden ipuçları veren fragmanlar diziseverlerle paylaşıldı. İşte, İkizler Memo - Can'ın 13. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti...
İki farklı hayatı yaşayan iki çocuğun yollarının kesişmesini konu alan İkizler Memo – Can’ın bu haftaki bölümünde; Yaren’in oyuncu olacağını bütün mahalle duymuştur. Mahmut bu durumdan endişelenir ve Osman’a Yarenle evlenmeleri için baskı yapar. Osman eline geçirdiği bu kozu iyi değerlendirir ve Mahmut’u peşinden koşturur. Osman’ın bir şartı vardır. Mahmut ve Yaren’in kendisini istemeye gelmelerini ister.
İkizler, anne ve babalarıyla Kartepe’ye tatile giderler. Memo ve Can’ın yürüyüşe çıktığı sırada çığ düşer. Çocuklar karda kaybolur. Herkes elbirliği ile İkizler’i aramaya başlar. Bunu duyan Osman İstanbul’dan kamyonetine atladığı gibi Kartepe’nin yolunu tutar.
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