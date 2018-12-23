İkizler Memo-Can zirvede!
Kanal D’nin, Erler Film imzalı, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği başrollerini Nehir Erdoğan, Özgürcan Çevik, Emir Berke Zincidi, Burak Hakkı, Tuğba Çınar, Buket Dereoğlu ve Atilla Saral’ın paylaştığı İkizler Memo-Can dün akşam (22 Aralık Cumartesi) yayınlanan bölümü ile yine zirvede.
Dizi, Tüm Kişilerde 7,76 reyting 17,23 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu. İkizler Memo-Can, yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!
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