İkizler Memo Can yeni bölüm ne zaman? İşte İkizler Memo Can 11. bölüm fragmanı
İkizler Memo Can dizisi bu hafta var mı sorusunun yanıtı, sevilen dizinin izleyicileri tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Heyecan dolu dizinin yeni bölüm tarihi yayınlanan fragmanla birlikte belli oldu. Dizinin yeni bölümünde Yaren'e filmde oynaması için teklif geliyor ve film ekibi babasından izin alarak mahallede çekim yapıyor. İşte, İkizler Memo Can dizisinin yeni bölüm fragmanı.
İkizler Memo Can dizisinin 26 Ocak Cumartesi saat 20.00'de yayınlanacak 11. bölümünün fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Onur, Melek'e aşkının arkasında olduğunu söylüyor. İşte, İkizler Memo Can dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Yaren'e filmde oynaması için teklif geliyor ve film ekibi babasından izin alarak mahallede çekim yapıyor. Ancak Osman, rol gereği Yaren'e laf atıldığını görünce film setinde olay çıkarıyor. Yaşanan kavga sonrası mahkemede Osman'a ve kavgaya karışan Onur'un yardımcısına sosyal hizmet cezası verilince olanlar oluyor.
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