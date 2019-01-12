İkizler Memo-Can Kartepe’de!
Kanal D’nin, Erler Film imzalı, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği başrollerini Nehir Erdoğan, Özgürcan Çevik, Emir Berke Zincidi, Burak Hakkı, Tuğba Çınar, Buket Dereoğlu ve Atilla Saral’ın paylaştığı İkizler Memo-Can, yeni bölüm çekimlerini Kartepe’de gerçekleştiriyor.
Kocaeli Valiliği, Jandarma ve yerel yönetimin desteği ile gerçekleştirilen çekimler, dizinin yönetmeni Erol Özlevi’nin komutasında büyük bir titizlikle sürüyor. Kısa sürede zorlu şartlara uyum sağlayan ekip, çekimler devam ederken karın da tadını çıkardı. Küçük yıldız Emir Berke Zincidi, Nehir Erdoğan ve Burak Hakkı, hem performanslarını sergiledi hem de eğlenceli dakikalar geçirdi.
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