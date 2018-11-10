İkizler Memo Can dizisinin oyuncuları kimdir? İşte dizinin oyuncu kadrosu ve genel hikayesi

Kanal D'nin yeni cumartesi dizisi İkizler Memo – Can hem oyuncu kadrosu hem de renkli sahneleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" ve "Küçük Ağa" dizileri ile tüm Türkiye tarafından sevilen küçük yıldız Emir Berke Zincidi, "İkizler Memo-Can" ile yeniden izleyici karşısına çıkacak. Emir Berke Zincidi, bir yandan kısıtlı imkânlar içerisinde yaşayan Memo’yu canlandırırken bir yandan da iyi bir eğitimle yetişen Can’a hayat veriyor. İki farklı hayatı yaşayan iki çocuğun yollarının kesişmesini konu alan İkizler Memo – Can’ın başrollerini Nehir Erdoğan, Özgürcan Çevik, Emir Berke Zincidi, Burak Hakkı, Tuğba Çınar, Buket Dereoğlu ve Atilla Saral paylaşıyor. Erol Özlevi’nin yönetmen koltuğunda oturduğu "İkizler Memo-Can"in senaryosu ise, Ahmet Yurdakul’a ait.

OYUNCULAR VE KARAKTERLER





Emir Berke Zincidi

Memo Caneri

Can’ın ikizi, 12 yaşında, çok zeki ve akıllı bir çocuk. İşlediği vukuatlardan dolayı bütün mahallenin dilinde. Onlar için tam bir baş belası… Yine de çok sevimli, çok tatlı tam bir laf ebesi! Çalışkan da… Evine ekmek getirebilmek için kağıt topluyor, su satıyor, mendil satıyor, araba temizliyor, gücünün yettiği her işi yapıyor. Yıllar önce, Memo henüz bebekken öz ailesinden koparılmış. Memo’nun anne bildiği Melek’in eski kocası, onu kaçırmış. Öz annesi bildiği Melek’e çok düşkün. En iyi arkadaşı ise dayısı Osman. İçindeki baba özlemini dayısının sevgisiyle bastırmaya çalışıyor.

Emir Berke Zincidi

Can Alkanlar

Memo’nun ikizi, 12 yaşında, çok zeki ve akıllı bir çocuk. Derslerinde çok başarılı, okulunun en iyisi. Tabi bunda aldığı özel derslerin, dadıların, etrafında pervane olan hizmetlilerin etkisi de büyük. Son derece saygılı, terbiyeli bir çocuk. Yaşadığı ihtişamlı hayatın içinde hep bir tarafı eksik kalmış. Anne sevgisi! Can annesini öldü biliyor… Bir ikizinin olduğundansa haberi yok. Babası Onur tam bir işkolik. Can istediği her şeye sahip ama bütün bu zenginliğin içinde yapayalnız! Bir tek dedesi Mümtaz… Onunla birlikteyken yüzü gülüyor biraz.





Nehir Erdoğan

Melek

Memo’nun annesi (öz değil), 35 yaşında, genç kızlığından beri yaşadığı zorlu hayat, geçim sıkıntısı derken kadınlığını unutmuş Melek. Fakir bir ailenin tek kızı, on dokuz yaşında zorla evlendirilmiş, eşinden şiddet görmüş. Kaybettiği oğlunun yerine Memo’yu koymuş. Eşi onu satmak için kaçırıp eve getirdiğinde Memo’ya kıyamamış, ona annelik yapmış. Böyle yüce gönüllü bir kadın Melek… Zaman zaman yorgun düşse de, hayata karşı eğilmeyen, dimdik duran bir kadın!



Burak Hakkı

Onur Alkanlar

Memo ve Can’ın babası, 40 yaşında, yakışıklı, karizmatik ve güçlü bir adam. İkizlerinden birini kaybetmesiyle hayatı alt üst olmuş. Bu acıyı unutmak için kendini işine vermiş. Onur mimar, inşaat sektöründe faaliyet gösteren, şirketi Avrupa’nın sayılı firmaları arasında. Yaşadıkları onu biraz sert mizaçlı kılsa da, aslında yumuşak bir kalbe sahip. Sevgisini gösteremeyenlerden Onur… Bu nedenle de oğlu Can’la arasında hep bir mesafe var. Karısını Can’a öldü göstermiş. Gerçekten de o ölmüş bir kadın onun için… Memo’nun kaybından tamamen onu sorumlu tutuyor ve asla affetmeyecek.





Özgürcan Çevik

Osman Caneri

Memo’nun dayısı(öz değil), 28 yaşında, deli dolu, ağzı laf yapan, en zor anlarda bile bir şekilde gülümsemeyi bilen bir genç. Osman’a göre her zorluk “bi şekilde” çözülür. Biraz kaygısız, biraz vurdumduymaz, biraz üçkağıtçı, biraz kavgacı, biraz sahtekar ama aslında tertemiz bir kalbi var. Annesine, ablasına, Memo’ya çok düşkün… Onlar için yapamayacağı yok. Bir de büyük aşkı Yaren için… Birçok kez hapse girmiş çıkmış, ona göre bunlar şeytana uyduğu zamanlar yapılmış ufak tefek vukuatlar, fazla büyütmeye gerek yok…





Tuğba Çınar

Yaren Kepez

Osman’ın sevgilisi, 23 yaşında, güzeller güzeli bir kız. Şöyle biraz kendine baksa, saçını taratsa, biraz daha kadınsı kıyafetler seçse, etrafı yakıp kavuracak. Yaren bu hayatta babasıyla bir başına… Annesi o daha çok küçükken ölmüş. Çocukluğundan beri kendi işini kendi halleder olduğundan, kimseye eyvallahı yok. Korkusuz, dik başlı, her an kavgaya hazır bir kız Yaren. Osman’la açmış gözünü, onunla da kapamaya niyetli. Bu yüzden Osman hayırsızmış, ona güvenilmezmiş, ondan adam olmazmış hiç mi hiç umurunda değil Yaren’in. Çok aşık… O güveniyor Osman’a… Çok seviyor.