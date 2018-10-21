İkizler Memo – Can dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Kanal D’de yeni dizisi İkizler Memo – Can’ın ilk görüntüleri yayınlandı. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle yıldızı parlayan Emir Berke Zincidi’nin iki karakteri birden canlandıracağı İkizler Memo – Can dizisinin kadrosunda başarılı isimler yer alıyor. İşte, İkizler Memo – Can dizisinin oyuncu kadrosu ve konusuna ilişkin bilgiler
Yapımını Erler Film, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği dizinin başrollerini Nehir Erdoğan, Özgürcan Çevik, Emir Berke Zincidi, Burak Hakkı, Tuğba Çınar, Buket Dereoğlu ve Atilla Saral paylaşıyor. Erol Özlevi’nin yönetmen koltuğunda oturduğu "İkizler Memo-Can"in senaryosu ise, Ahmet Yurdakul’a ait.
Kanal D’nin sevimli küçük yıldızı Emir Berke Zincidi yeniden ekranda!
"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" ve "Küçük Ağa" dizileri ile tüm Türkiye tarafından sevilen küçük yıldız Emir Berke Zincidi, "İkizler Memo-Can" ile yeniden izleyici karşısına çıkacak. Emir Berke Zincidi, bir yandan kısıtlı imkânlar içerisinde yaşayan Memo’yu canlandırırken bir yandan da iyi bir eğitimle yetişen Can’a hayat verecek.
İKİZLER MEMO- CAN KONUSU
İki farklı hayatı yaşayan iki çocuğun yollarının kesişmesini konu alan dizide;
Memo annesi, ninesi ve çok sevdiği dayısı Çilingir Osman’la yaşamaktadır. Memo’nunki fakir bir hayattır. Ailenin maddi olanakları kısıtlı olmasına rağmen, birbirlerine büyük bir sevgiyle bağlanmışlardır. Küçük yaşına aldırmadan sokaklarda kâğıt toplar, hurda toplar, mendil satar Memo. Diğer tarafta zengin bir aileye sahip olan Can ise büyük bir mâlikanede yaşamaktadır. Can, babası ve dedesiyle mutludur mutlu olmasına ama büyük bir yalnızlık içindedir. Çünkü çevresinde ne kadar çok onunla ilgilenen eğitmen, dadı, hizmetli olsa da Can katı kurallar, disiplin içinde kısacası çocukluğunu yaşamadan hayatını sürdürmektedir. Bu duygusal, komik ve sıcak hikayede zamanla sırlar ortaya çıkmaya devam edecek.
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