İkizler Memo Can dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
İkizler Memo Can dizisi bu hafta yayınlanacak mı sorusunun yanıtı birçok dizisever tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Kanal D yayın akışında bu hafta yer almayan İkizler Memo Can dizisinin yeni bölüm fragmanı da yayınlanmamıştı. Peki, İkizler Memo Can dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Kanal D ekranlarının izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatan dizisi İkizler Memo Can bu hafta yeni bölümüyle ekranlarda yer almayacak. Dizinin bu hafta neden yayınlanmayacağı izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki, İkizler Memo Can dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
İkizler Memo Can dizisi yılbaşı haftası nedeniyle bu hafta yeni bölümüyle ekranlarda yer almayacak. Dizinin yeni bölümü haftaya ekranlarda olacak.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Memo artık malikanede yaşamaya başlar ama buradaki düzene alışması zaman alacaktır. Melek oğlunun yokluğunu çok arar ama Memo için ayakta kalması gerekmektedir.
Mahmut, Osman’ı yemek yapıp mahallede satması için yönlendirir. Büyük ümitlerle başladığı bu iş Osman’ın başına yine belalar açacaktır. Onur ve Melek’i bir arada görmek isteyen ikizler, anne ve babalarına sevimli bir oyun oynayacaktır.
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