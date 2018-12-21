İkizler Memo Can 9. bölüm fragmanında hayatlar değişiyor
İkizler Memo Can dizisi yayınlanan 9. bölüm fragmanıyla izleyicilerine nefes kesen dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde araba kazası Memo ve Can’ın hayatlarını değiştiriyor. İşte, İkizler Memo Can dizisinin yeni bölüm fragmanı.
İkizler Memo Can dizisinin 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Memo’yu araba çarpıyor, herkesi büyük bir korku kaplıyor! Aileler Memo ve Can’ı ilk kez yan yana görüyor. İşte, İkizler Memo Can dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Memo’ya kağıt toplarken bir araba çarpar. Bu kaza Memo ve Can’ın hayatlarını tamamıyla değiştirecektir.
Melek yıllardır içinde biriktirdiği duygularla yüzleşirken, Onur da kaybettiği oğluyla kavuşacaktır.
Memo ve Can için ise, yeni bir hayatın kapıları açılmaktadır. Ancak Memo, bu hayata alışmakta zorluk çeker.
Mahmut, “hurdacıdan damat olmaz” diyerek Osman’a bir balıkçıda iş bulur. Ancak Osman’ı yeni işinde bazı maceralar beklemektedir.
Onur tam hayatını düzene koymaya hazırlanırken Sibel onun düzenini bozmak için planlar kurmaktadır.
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