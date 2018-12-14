İkizler Memo Can 8. bölüm fragmanında Memo şokta
İkizler Memo Can dizisi yayınlanan 8. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Can, Memo'nun yerine bilgi yarışmasına katılır. İşte, İkizler Memo Can dizisinin yeni bölüm fragmanı.
İkizler Memo Can dizisinin yayınlanacak olan 8. bölümünden ikinci fragman yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Onur ile Melek'in yakınlaşması ikizler tarafından farkediliyor ve olaylar gelişiyor. İşte, İkizler Memo Can dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Memo okullar arası bilgi yarışmasına seçilir. Ama yarışmaya kendisi katılmak yerine Can’ı göndermeyi düşünmektedir. Can’ın kendilerine yalan söylediğini düşünen Mümtaz ve Onur onu takip etmesi için peşine Altan’ı takar. Bunu fark eden Memo ve Can’ın Altan’a bazı sürprizleri olacaktır.
Öte yandan Memo, Mahmut ve Neriman’ın arasını düzeltmeye çalışırken olaylar tam tersi gelişir. Hayati, Yarenle nişan gününü tüm mahalleye anons eder. Bunu duyan Osman’ın dünya başına yıkılır.
Melek ve Onur aşkı ise doludizgin ilerler. Ancak bazı gerçekler gün yüzüne çıkmaya başlayacaktır.
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