İkizler Memo Can 7. bölüm fragmanında Onur vazgeçmiyor
İkizler Memo Can dizisi yayınlanan 7. bölüm fragmanıyla izleyicilerine nefes kesen dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Melek ve Osman’ın malikanede davetli olduğu yemek kötü bir haberle bölünür. İşte, İkizler Memo Can dizisinin yeni bölüm fragmanı.
İkizler Memo Can dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Melek'in başı dertte. Onur'un eski sevgilisi tehlikeli bir oyuna kalkışıp, Melek'in canına kast ediyor. İşte, İkizler Memo Can dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Melek ve Osman’ın malikanede davetli olduğu yemek kötü bir haberle bölünür. Osman, Yaren’i görebilmek için kadın kılığına girer. Ancak Mahmut eve gelince işler karışır.
Memo, karadul Neriman’dan intikam almaya devam eder ama bu sefer vurulan Mahmut olacaktır.
Melek ve Onur’un ilişkisi ikizlerin okullarında eğlence konusu olur. Ancak Onur Melek’ten vazgeçmemeye kararlıdır. Onur, Melek’i bir kuğuya dönüştürmeye çalışmaktadır. Sibel ise enselerinde intikam için gün sayar.
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