İkizler Memo Can 5. bölüm fragmanında Melek vuruluyor
İkizler Memo Can dizisi yayınlanan 5. bölüm fragmanıyla izleyicilerine duygusal dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Onur'a düzenlenen suikast girişiminde Melek vurulur. İşte, İkizler Memo Can dizisinin yeni bölüm fragmanı.
İkizler Memo Can dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Melek, Onur'u kurtarmak için vurulacak mı? İşte, İkizler Memo Can dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Onur’un çalıştığı işadamlarından biri ona suikast düzenler. Bu olay Onur ve Melek’in kaderlerini bir kez daha kesiştirir. Melek, Onur’u kurtarmak isterken vurulur. Onur ise hayatını kurtaran bu “melek”ten çok etkilenmiştir. Osman, Onur’un ablasına olan ilgisini bir anlam veremez ve onu kıskanır.
Melek’in tedavisi için kemoterapi alması gerekmektedir. Ancak ilaçlar çok pahalıdır. Memo ve Can, Melek’i kurtarmak için beraber para kazanmaya çalışırlar.
Osman çareyi Onur’dan para istemekte bulur!
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