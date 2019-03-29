İkizler Memo-Can 19. bölüm fragmanı | Osman ve Yaren evlenebilecek mi?

Daha bebekken birbirlerinden ayrılan iki kardeşin hikayesini konu alan ve Nehir Erdoğan, Özgürcan Çevik, Emir Berke Zincidi, Burak Hakkı, Tuğba Çınar, Buket Dereoğlu ve Atilla Saral gibi usta isimlerin yer aldığı İkizler Memo-Can 19. bölümüyle 29 Mart Cumartesi akşamı ekranlarda olacak. İşte İkizler Memo-Can 19. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair bazı ipuçları...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İzleyicinin ilgiyle takip ettiği İkizler Memo-Can yeni bölümünde yaşanacak bazı olaylar şöyle;

İkizlerin öz annesinin ortaya çıkmasıyla işler sarpa sarıyor. Açılan velayet davası sonucunda Memo, öz annesinde kalmaya başlar. Fakat bu durum kardeşler için oldukça üzücü olur. Birbirlerine kavuşmak isteyen Memo ve Can, Memo'nun evden kaçmasıyla bir süreliğine de olsa bir araya gelir.

Osman ise Yaren'i ikna ederek gizlice nikah yapmak ister. Tam nikah kıyılırken Mahmut ani bir baskınla çıkagelir. Bir türlü kavuşamayan aşıkların düğününde ise olanlar oluyor. Yaren'in kına gecesinde gözyaşları sel olurken, düğün de bir o kadar eğlenceli anlara sahne oluyor. Onur ve Melek tekrar yakınlaşıyor.

Öte yandan Memo, okula gelen müfettişe zor anlar yaşatıyor

İKİZLER MEMO-CAN SON BÖLÜMDE OLANLAR

Can sonunda uyanır ancak yürüyememektedir. Fizyoterapist eşliğinde uzun süre tedavi görmesi gerekmektedir. Can, bir yandan da okula da başlar ama okuldaki çocuklar onunla dalga geçince Memo, Can’ın yerine geçip dalga geçen çocuğa dersini verir.

Osman mahallelileri toplar. İnşaat yapılan top sahasına giderler. İnşaatta çalışanlardan Can’ın intikamını alırlar.

Malikhaneye çok güzel bir kadın olan Afet gelir. Kendisi Can’ın fizyoterapistidir. Altan kadına kayıtsız kalamaz. Matmazel Altan’ı Afet’ten kıskanır.

Osman başını yine belaya sokar. Ancak bu sefer kuyruklu bir beladır. Engerek Ali lakaplı mafya babasının adamlarını dövmüştür. Engerek Ali’nin ise ona bir teklifi olur.