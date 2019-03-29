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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
29.03.2019 - 19:25, Son Güncelleme:

İkizler Memo-Can 19. bölüm fragmanı | Osman ve Yaren evlenebilecek mi?

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İkizler Memo-Can 19. bölüm fragmanı | Osman ve Yaren evlenebilecek mi?

Kanal D ekranlarında her Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşan İkizler Memo Can'da heyecan devam ediyor. İlgiyle takip edilen dizinin 19. bölüm fragmanları yayınlandı. İkizler Memo-Can'ın bu haftaki bölümünde Osman Yaren ile gizli nikah kıymak istiyor. Peki İkizler Memo-Can'ın yeni bölümünde başka neler yaşanacak? İşte 19. bölüm fragmanları...

Daha bebekken birbirlerinden ayrılan iki kardeşin hikayesini konu alan ve Nehir Erdoğan, Özgürcan Çevik, Emir Berke Zincidi, Burak Hakkı, Tuğba Çınar, Buket Dereoğlu ve Atilla Saral gibi usta isimlerin yer aldığı İkizler Memo-Can 19. bölümüyle 29 Mart Cumartesi akşamı ekranlarda olacak. İşte İkizler Memo-Can 19. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair bazı ipuçları...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İzleyicinin ilgiyle takip ettiği İkizler Memo-Can yeni bölümünde yaşanacak bazı olaylar şöyle;

İkizlerin öz annesinin ortaya çıkmasıyla işler sarpa sarıyor. Açılan velayet davası sonucunda Memo, öz annesinde kalmaya başlar. Fakat bu durum kardeşler için oldukça üzücü olur. Birbirlerine kavuşmak isteyen Memo ve Can, Memo'nun evden kaçmasıyla bir süreliğine de olsa bir araya gelir.

Osman ise Yaren'i ikna ederek gizlice nikah yapmak ister. Tam nikah kıyılırken Mahmut ani bir baskınla çıkagelir. Bir türlü kavuşamayan aşıkların düğününde ise olanlar oluyor. Yaren'in kına gecesinde gözyaşları sel olurken, düğün de bir o kadar eğlenceli anlara sahne oluyor. Onur ve Melek tekrar yakınlaşıyor.
Öte yandan Memo, okula gelen müfettişe zor anlar yaşatıyor

İKİZLER MEMO-CAN SON BÖLÜMDE OLANLAR

Can sonunda uyanır ancak yürüyememektedir. Fizyoterapist eşliğinde uzun süre tedavi görmesi gerekmektedir. Can, bir yandan da okula da başlar ama okuldaki çocuklar onunla dalga geçince Memo, Can’ın yerine geçip dalga geçen çocuğa dersini verir.

Osman mahallelileri toplar. İnşaat yapılan top sahasına giderler. İnşaatta çalışanlardan Can’ın intikamını alırlar.
Malikhaneye çok güzel bir kadın olan Afet gelir. Kendisi Can’ın fizyoterapistidir. Altan kadına kayıtsız kalamaz. Matmazel Altan’ı Afet’ten kıskanır.
Osman başını yine belaya sokar. Ancak bu sefer kuyruklu bir beladır. Engerek Ali lakaplı mafya babasının adamlarını dövmüştür. Engerek Ali’nin ise ona bir teklifi olur.

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