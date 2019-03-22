İkizler Memo - Can'ın 18. bölümünde Osman, Yaren'e evlenme teklif ediyor!
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan İkizler Memo - Can dizisi bu hafta 18. bölümüyle yayında olacak. İlgiyle izlenen dizinin yeni bölümünden dair ipuçları veren 2 fragman dizseverlerlerle paylaşıldı. İkizler Memo - Can'ın bu haftaki bölümüne Osman'ın Yaren'e edeceği evlenme teklifi damga vuracak. Peki, İkizler Memo - Can yeni bölümünde başka neler olacak? 18. bölüm fragmanlarında neler var?
Nehir Erdoğan, Özgürcan Çevik, Emir Berke Zincidi, Burak Hakkı, Tuğba Çınar, Buket Dereoğlu ve Atilla Saral gibi usta isimlerin rol aldığı İkizler Memo - Can, 23 Mart Cumartesi akşamı 18. bölümüyle yayın olacak. Sevilen dizinin yeni bölümü vatandaşları yine ekrana kilitleyecek. İşte, İkizler Memo - Can 18. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa özet...
İki farklı hayatı yaşayan iki çocuğun yollarının kesişmesini konu alan İkizler Memo - Can'ın 18. bölümünde;
Can sonunda uyanır ancak yürüyememektedir. Fizyoterapist eşliğinde uzun süre tedavi görmesi gerekmektedir. Can, bir yandan da okula da başlar ama okuldaki çocuklar onunla dalga geçince Memo, Can’ın yerine geçip dalga geçen çocuğa dersini verir.
Osman mahallelileri toplar. İnşaat yapılan top sahasına giderler. İnşaatta çalışanlardan Can’ın intikamını alırlar.
Malikhaneye çok güzel bir kadın olan Afet gelir. Kendisi Can’ın fizyoterapistidir. Altan kadına kayıtsız kalamaz. Matmazel Altan’ı Afet’ten kıskanır. Osman başını yine belaya sokar. Ancak bu sefer kuyruklu bir beladır. Engerek Ali lakaplı mafya babasının adamlarını dövmüştür. Engerek Ali’nin ise ona bir teklifi olur.
Dilek’in açtığı velayet davasında karara varılır. Dilek çocukların ikisinin de velayetini istemektedir.
Osman, Yaren ile evlenmeyi kafasına koymuştur. Artık sevdiğinden ayrı kalmak istemeyen genç adam bunun için plan yapar. Yaren'in babasına niyetinden bahsetse de ciddiye alınmaz. Bir taraftan evlenmeyi düşünürken diğer taraftan da iş bulması gerekmektedir. Bu sefer iş Osman'ın ayağına gelir. Bu beklenmedik teklif karşısında şaşırır. Artık Yaren'e evlenme teklifi etmesinin önünde hiç engel kalmamıştır. Bir yüzük alarak Yaren'in karşısına çıkar ve onunla evlenmek istediğini söyler.
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