İkizler Memo Can 10. bölüm fragmanında Onur ve Melek barışacak mı?
İkizler Memo Can dizisi yayınlanan 10. bölüm fragmanıyla izleyicilerine oldukça hareketli dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Onur ve Melek yeniden bir araya gelecek mi? İşte, İkizler Memo Can dizisinin yeni bölüm fragmanı.
İkizler Memo Can dizisinin 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mahmut ve Osman yeni bir işe girişirler fakat bu iş onların başına beklemedikleri şekilde bela açar. Diğer yandan Onur ve Can kurulan bir komplo sonucu ölüm ile burun buruna gelir. İşte, İkizler Memo Can dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Memo artık malikanede yaşamaya başlar ama buradaki düzene alışması zaman alacaktır. Melek oğlunun yokluğunu çok arar ama Memo için ayakta kalması gerekmektedir.
Mahmut, Osman’ı yemek yapıp mahallede satması için yönlendirir. Büyük ümitlerle başladığı bu iş Osman’ın başına yine belalar açacaktır. Onur ve Melek’i bir arada görmek isteyen ikizler, anne ve babalarına sevimli bir oyun oynayacaktır.
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