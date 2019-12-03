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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.12.2019 - 23:49, Son Güncelleme:

İki takım da kaybetti: MasterChef'te salı akşamı eleme adayı kim oldu?

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İki takım da kaybetti: MasterChef'te salı akşamı eleme adayı kim oldu?

MasterChef yarışması 3 Aralık tarihinde değişen kurallar ile ekranlara geldi. Büyük final yaklaşırken rekabetin arttığı MasterChef'in yayınlanan 59. bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, değişen kurallar ile elemeden kurtulmak için mücadele etti. Puanlama eşit sonuçlanınca dokunulmazlığı kaybeden takımlar direk eleme oyuna dahil oldu. Peki, MasterChef'te salı akşamı eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in 3 Aralık tarihli son bölümünde kaybeden isim.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümü ile izleyenlere duygusal ve heyecan dolu anlar yaşattı. MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar Üsküdar'daki Engelsiz Yaşam Merkezi'ne konuk oldu. Burada eğitim gören Tuana, söylediği türkü ile duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde şefler tadım bölümü sonrası dokunulmazlığı her iki takımında kaybettiğini açıkladı. Peki, MasterChef'te bu hafta kim eleme adayı oldu? İşte, MasterChef'te haftanın ilk eleme potasına giren yarışmacı.

DOKUNULMAZLIĞI HER İKİ TAKIM DA KAYBETTİ

Değişen sistemle MasterChef'te dokunulmazlık oyununda yarışmacılar mücadele etti. Üsküdar'daki Engelsiz Yaşam Merkezi mensupları yapılan yemeklerin tadına baktı. Şefler puanlama eşit çıktığı için kırmızı ve mavi takım yarışmacıları eleme oyununa dahil olduğunu açıkladı. 

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

Eleme oyununa dahil olan 7 yarışmacı eleme oyununda yeniden karşı karşıya geldi. En kötü yemeği yapan ismin direk eleme potasına gireceği MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı gecenin sonunda belli olacak.

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