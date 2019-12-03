İki takım da kaybetti: MasterChef'te salı akşamı eleme adayı kim oldu?
MasterChef yarışması 3 Aralık tarihinde değişen kurallar ile ekranlara geldi. Büyük final yaklaşırken rekabetin arttığı MasterChef'in yayınlanan 59. bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, değişen kurallar ile elemeden kurtulmak için mücadele etti. Puanlama eşit sonuçlanınca dokunulmazlığı kaybeden takımlar direk eleme oyuna dahil oldu. Peki, MasterChef'te salı akşamı eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in 3 Aralık tarihli son bölümünde kaybeden isim.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümü ile izleyenlere duygusal ve heyecan dolu anlar yaşattı. MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar Üsküdar'daki Engelsiz Yaşam Merkezi'ne konuk oldu. Burada eğitim gören Tuana, söylediği türkü ile duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde şefler tadım bölümü sonrası dokunulmazlığı her iki takımında kaybettiğini açıkladı. Peki, MasterChef'te bu hafta kim eleme adayı oldu? İşte, MasterChef'te haftanın ilk eleme potasına giren yarışmacı.
DOKUNULMAZLIĞI HER İKİ TAKIM DA KAYBETTİ
Değişen sistemle MasterChef'te dokunulmazlık oyununda yarışmacılar mücadele etti. Üsküdar'daki Engelsiz Yaşam Merkezi mensupları yapılan yemeklerin tadına baktı. Şefler puanlama eşit çıktığı için kırmızı ve mavi takım yarışmacıları eleme oyununa dahil olduğunu açıkladı.
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
Eleme oyununa dahil olan 7 yarışmacı eleme oyununda yeniden karşı karşıya geldi. En kötü yemeği yapan ismin direk eleme potasına gireceği MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı gecenin sonunda belli olacak.
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