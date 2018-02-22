II. Abdülhamid'in hayatını anlatan Payitaht Abdülhamid’in yeni bölüm fragmanı yayınlandı

II. Abdülhamid'in hayatını anlatan Payitaht Abdülhamid yeni bölüm 2. fragmanı izleyicilerle buluştu. 23 Şubat Cuma tarihli bölüme dair önemli ipuçları veren Payitaht Abdülhamid 39. bölüm yeni fragmanında Abdülhamid, hareme düzenlenen saldırı sonrası öfkeden deliye dönüyor Derhal Hüseyin Paşa’nın bulunmasını emrediyor. İşte Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanları!

Payitaht Abdülhamid yeni bölüm özeti



Bidar Sultan ağabeyinin yaptığı hainliğe bir türlü inanamamaktadır. Abdülkadir’den dayısını bulmasını ister. Bunu öğrenen Seniha Sultan durumu Sultan Abdülhamid’e bildirir. Bidar Sultan, ağabeyini kaçırtmak üzere aramaktadır! Sarayın içinde ve dışında büyük bir hareketlilik vardır. Bütün Paşalarla ilgili jurnaller toplanırken, Abdülhamid, Payitaht sokaklarındaki tüm teşkilatların çökertilmesi için Murad’ı görevlendirir.



Parvus ise Murad’ın ölüm emrini vermiştir. Murad’a ateş edilecekken Ahsen vurulur. Murad intikam ateşinden gözü kör olmuş halde, Parvus’un tuzağına düşer ve Ahsen’i vuran kişiyi değil, başka birini vurur. Vurduğu kişi yüzünden uluslararası bir krize yol açar ve Murad idam cezasına çarptırılır. Hayatlarını birleştirmek için hazırlık yapan Ahsen ve Murad’ın hayatları birlikte mi sona erecek? Kemalettin, Düyun çetesi tarafından kaçırılan Hatice’yi kurtarabilecek mi? Hüseyin Paşa’ya önce Bidar Sultan mı yoksa Abdülhamid mi ulaşacak? Abdülhamid, karısının Hüseyin Paşa konusundaki hamlesini öğrenince ne yapacak?