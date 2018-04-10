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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK
10.04.2018 - 15:15, Son Güncelleme:

İhracat rekoru kıran Türk dizilerine ilk kez destek geliyor

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İhracat rekoru kıran Türk dizilerine ilk kez destek geliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan yeni sinema yasa taslağı ile dünyanın 140'tan fazla ülkesinde gösterilen, milyonlarca dolarlık ihracat başarısına imza atarak ABD'nin ardından sektörde ikinci sıraya yerleşen Türk dizilerine ilk kez maddi destek sağlanacak. Düzenlemeyle yabancı sinema filmleri için Türkiye'de yapılan harcamaların yüzde 30'u kadarının iade edilmesi öngörülüyor. Telif haklarına yönelik yasa taslağıyla da meslek birliklerine "çatı kuruluş" oluşturma zorunluluğunun getirilmesi ve tarife bedellerine yönelik şikayetlerin giderilmesi için "Telif Hakem Kurulu" kurulması planlanıyor.

Türkiye'de çekilecek yabancı sinema filmleri için Türkiye'de yapılan harcamaların yüzde 30'u kadarının da iade edilmesi öngörülüyor. 
AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un, çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdiği yeni sinema ve telif hakları yasa taslaklarında son aşamaya gelindi. 
5224 sayılı "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun"da değişiklik yapılmasını öngören ve şu an Bakanlar Kurulunda olan sinema taslağı ile telif haklarına yönelik düzenlemelerin yakın zamanda Meclise sevk edilmesi öngörülüyor. 
Sinema desteklerinde yeni bir dönemi başlatacak düzenlemelerle eser sayısı ve niteliğinde artış oluşturmak, üretilen eserlerin daha fazla seyirciyle buluşmasını sağlamak, yeni destek mekanizmaları oluşturmak, Türkiye'yi film üretim ve çekim üssü haline getirmek ve film turizmini desteklemek amaçlanıyor. 
Taslağa göre, sinemada uzun metraj, ilk yönetmen, belgesel, animasyon, kısa film, senaryo, Ar-Ge ve yapım sonrası başlıkları altında verilen desteklere 5 yeni teşvik daha eklenecek. 
Bu kapsamda ilk kez ortak yapımlara, yabancı film yapımlarına, çekim sonrası yapımlara, yerli film ve dizi yapımlarına da destek sağlanacak. 
Taslakta, Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlanması, film turizminin geliştirilmesi amacıyla yabancı filmlere yönelik önemli maddi desteklerin getirilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda, Türkiye'de çekilecek yabancı sinema filmleri için Türkiye'de yapılan harcamaların yüzde 30 kadarı iade edilecek. 
Taslağın yasalaşması durumunda yabancı filmlere verilen destek oranı, Fransa, Güney Kore, Estonya ve Macaristan'dakilerle aynı seviyeye gelecek. 
- Yurt dışında gösterim şartı aranıyor 
Bakanlık, 140'tan fazla ülkede gösterilen, yıllık 350 milyon doların üzerinde ihracat rakamına ulaşarak, ihracat sıralamasında ABD'den sonra 2. sıraya yerleşen Türk dizilerine de destek vermeyi hedefliyor. 
Düzenlemeyle, yurt dışında yayımlanması koşuluyla Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacak nitelikteki yerli veya ortak yapım dizi filmlere maddi destek verilecek. 
- "Telif Hakem Kurulu" kurulacak 
Bakanlıkça hazırlanan telif hakları yasa taslağıyla ise adil ve makul bedellere dayanan telif lisanslama sisteminin oluşturulması, dijital alanda telif hakkı ihlalleriyle daha hızlı ve etkin mücadele edilmesi, var olan uygulamaların iyileştirilmesi, kütüphanecilik faaliyetlerinin menfaat dengesine dayalı bir şekilde yasal zemine kavuşturulması ile kamunun eserlerden faydalanma imkanının arttırılması hedefleniyor. 
Bu kapsamda, meslek birliklerinin sayıca çokluğunun neden olduğu sorunların giderilmesi amacıyla "çatı kuruluş" oluşturma zorunluluğunun getirilmesi, ayrıca tarife bedellerine yönelik şikayetlerin giderilmesi için de Yargıtay, Rekabet Kurumu ve Bakanlık yetkilileri ile akademisyenlerinden oluşan "Telif Hakem Kurulu" kurulması planlanıyor. 
Taslakta, toplu ve yaygın kullanım alanlarının lisanslanmasında birliklerden izin alma zorunluluğu getirilmesi, Bakanlıkça yürütülen sertifikalandırma sisteminin müzik kullanan restoran, otel, eğlence mekanları gibi umuma açık mahalleri kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik düzenlemeler yer alıyor. 
Ayrıca, dijital korsanlıkla mücadelede kurumlar arası etkin iş birliğinin sağlanması, ihlalci internet sitelerine erişimin daha hızlı ve etkin bir şekilde engellenmesi, engellilerin eserlere erişim imkanlarının arttırılması ve kimsesiz eserlere kamu kurumlarınca kullanım imkanı getirilmesi de taslakta düzenlendi. 

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