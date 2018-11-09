İbrahim Tatlıses ile eski eşi Ayşegül Yıldız barıştı mı? Ayşegül Yıldız kimdir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon Haberleriİbrahim Tatlıses ile eski eşi Ayşegül Yıldız barıştı mı? Ayşegül Yıldız kimdir?
GeriTelevizyon İbrahim Tatlıses ile eski eşi Ayşegül Yıldız barıştı mı? Ayşegül Yıldız kimdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
09.11.2018 - 09:45, Son Güncelleme:

İbrahim Tatlıses ile eski eşi Ayşegül Yıldız barıştı mı? Ayşegül Yıldız kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İbrahim Tatlıses ile eski eşi Ayşegül Yıldız barıştı mı? Ayşegül Yıldız kimdir?

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'e katıldığı bir düğün töreninde eski eşi kızı Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız eşlik etti. İkilinin samimi ‘barıştılar mı?’ sorusunu akıllara getirdi. Peki, İbrahim Tatlıses ile eski eşi Ayşegül Yıldız barıştı mı? Ayşegül Yıldız kimdir?

İbrahim Tatlıses ile barıştığı haberleriyle gündeme gelen Ayşegül Yıldız, 2. Sayfa programına konuk olarak katıldı. Yıldız, barıştıkları yönündeki haberlere ise şu sözlerle yanıt verdi: “Bizim küslük gibi bir durumumuz mümkün değil. İlişki diyorsanız, hayır. Biz boşandık ve o defter kapandı.”

Ayşegül Yıldız, 1981 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Eğitimini Bodrum Lisesi'nde tamamlayan Ayşegül Yıldız’ın yolu henüz 16 yaşındayken İbrahim Tatlıses ile kesişti. 19-20 yaşındayken İstanbul’a geldi. Küçük yaşlardan bu yana televizyon kariyer planı yapmak isteyen Ayşegül Yıldız, İmparator ve Fırat dizisinde rol aldı. 20’li yaşlarının başındayken İbrahim Tatlıses Aynı zamanda modellik de yapan Ayşegül Yıldız, bazı kanallarda sunuculuk görevini de üstlendi. Ayşegül Yıldız, uzun süredir adı aşk dedikodularına karıştığı İbrahim Tatlıses ile 2011 yılında nikah masasına oturdu. Ünlü çift, evliliklerinin ikinci yılında kızları Elif Ada'yı kucağına aldı. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız, 2013 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İkizlerin isimleri belli oldu

'Önce keyfini sür sonra şiddet uygula!'

Düğün buluşması

Aşk mı yaşıyorlar?