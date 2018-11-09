İbrahim Tatlıses ile eski eşi Ayşegül Yıldız barıştı mı? Ayşegül Yıldız kimdir?
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'e katıldığı bir düğün töreninde eski eşi kızı Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız eşlik etti. İkilinin samimi ‘barıştılar mı?’ sorusunu akıllara getirdi. Peki, İbrahim Tatlıses ile eski eşi Ayşegül Yıldız barıştı mı? Ayşegül Yıldız kimdir?
İbrahim Tatlıses ile barıştığı haberleriyle gündeme gelen Ayşegül Yıldız, 2. Sayfa programına konuk olarak katıldı. Yıldız, barıştıkları yönündeki haberlere ise şu sözlerle yanıt verdi: “Bizim küslük gibi bir durumumuz mümkün değil. İlişki diyorsanız, hayır. Biz boşandık ve o defter kapandı.”
Ayşegül Yıldız, 1981 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Eğitimini Bodrum Lisesi'nde tamamlayan Ayşegül Yıldız’ın yolu henüz 16 yaşındayken İbrahim Tatlıses ile kesişti. 19-20 yaşındayken İstanbul’a geldi. Küçük yaşlardan bu yana televizyon kariyer planı yapmak isteyen Ayşegül Yıldız, İmparator ve Fırat dizisinde rol aldı. 20’li yaşlarının başındayken İbrahim Tatlıses Aynı zamanda modellik de yapan Ayşegül Yıldız, bazı kanallarda sunuculuk görevini de üstlendi. Ayşegül Yıldız, uzun süredir adı aşk dedikodularına karıştığı İbrahim Tatlıses ile 2011 yılında nikah masasına oturdu. Ünlü çift, evliliklerinin ikinci yılında kızları Elif Ada'yı kucağına aldı. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız, 2013 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.
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