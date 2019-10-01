İbrahim Büyükak kimdir?
Sempatik oyuncu İbrahim Büyükak, dizi ve sinema projelerinin yanı sıra konuk olarak katıldığı programlarla da gündeme gelmeye devam ediyor. BKM Mutfak ekibiyle tanınan İbrahim Büyükak, yakın arkadaşları Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç ile uzun yıllar 3 Adam isimli talk show programında yer almıştı. İşte, 'İbrahim Büyükak kimdir?' sorusunun detaylı yanıtı
Türk oyuncu ve yazar, İbrahim Büyükak, 20 Ağustos 1983 tarihinde dünyaya geldi. Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. BKM Mutfak ekibine katılan son üyelerden biridir. Mayıs 2013'te 3+1 adlı TV programıyla Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç ile bir gece şovuna başladılar. . Acun Ilıcalı'nın programı satın alması üzerine program 5 Ekim 2013 tarihinden itibaren 3 Adam adıyla devam etti. Ayrıca Tv8'de yayınlanan Bana Baba Dedi dizisinde Cüneyt karakterine hayat verdi. Ayrıca Küçük Esnaf, Yol Arkadaşım filmlerinde rol aldı. İbrahim Büyükak, uzun zamandır aşk yaşadığı Nurdan Beşen ile 2018 mayıs ayında nikah masasına oturdu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle