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Televizyon
Haber Giriş: 09.01.2020 - 11:48,Son Güncelleme:/

İbo Show başlıyor mu?

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İbo Show başlıyor mu?

Neler Oluyor Hayatta? programında bugün İbrahim Tatlıses'in tekrar İbo Show'la ekranlara geri döneceği gündeme geldi.

Bir açılışta kameralar karşısına geçen usta sanatçı İbrahim Tatlıses, "Bu müjdeyi de verebilirim. 'İbo Show' yakında başlayabilir. Millet çok istiyor, 'otursan yeter' diyorlar. Ben de buna inandım. Oturmayacağım, şarkı da söyleyeceğim. Çünkü felç sadece elime-ayağıma geldi, sesimde felç yok" ifadelerini kullandı. İşte detaylar!


 

 

 

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