i İstanbullu Gelin 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Faruk yaşıyor mu?
İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı son bölümün hemen ardından gündeme geldi. Cuma akşamları dizisi İstanbullu Gelin son bölüm finalinde Faruk korkuttu. Herkesin lansmanda olduğu esnada yerde baygın yatan Faruk’un akıbetini merak eden izleyiciler yeni fragmanla ipucu bekliyor. Peki İstanbullu Gelin 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
İstanbullu Gelin dizisi yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. 4 Mayıs Cuma akşamı tarihli İstanbullu Gelin 49. bölümünde Faruk’un itirafı sonrası taşlar yerinden oynadı. Adem ve Faruk arasındaki yaşananların Boran Konağı ahalisi tarafından öğrenilmesi Süreyya ve Esma Sultan’ı karşı karşıya getirdi. Öte yandan Faruk ve kardeşim dediği Arif arasındaki ipler kopma noktasına geldi. İpek’in Adem’in kinini körüklemesi ardından İstanbullu Gelin son bölüm finalinde beklenmedik bir şey oldu. Adem’in Boranları yok etme planının ortaya çıktığı final sahnesinde Faruk’un baygın görüntüsü kafalarda soru işareti bıraktı.
İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
Adem yaşadığı hayal kırıklığıyla öfkesini gitgide körüklemektedir. Faruk’un Adem’le yüzleşmesi Esma ve Süreyya arasında gerilim yaratır. Faruk’la karşı karşıya gelen Akif için zor günler kapıdadır. Boranlar kendi aralarında yaşanılanları hazmetmeye çalışırken İpek’in hamlesi Fikret’i büyük bir karara sürükler. Her şeye rağmen gerçekleştirilen lansmanda ise Boranları bambaşka bir sürece taşıyacak haber gelir.
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