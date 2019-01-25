Hüsnü'nün yeni aşkı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriHüsnü'nün yeni aşkı
GeriTelevizyon Hüsnü'nün yeni aşkı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
25.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Hüsnü'nün yeni aşkı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hüsnü'nün yeni aşkı

Kanal D’nin fenomen dizisi “Arka Sokaklar” bu akşam 2019’un ilk yeni bölümüyle ekranda... Ekibe Hüsnü Çoban’ın yeni aşkı Meryem olarak katılan Demet Gül, “İnsanlar Hüsnü’yü neşelendirdiği ve yeniden aşk yaşadığı için, Meryem karakterini sevdiklerini söylüyor” diyor.

 

◊ Televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi “Arka Sokaklar”ın kadrosuna dahil oldunuz. Neler söylemek istersiniz?

- Bu kadar uzun süre ekranlarda olan bir diziye katılmak çok özel bir durum. Özellikle bütün ekip aile gibi olunca... İlk gün acaba nasıl geçecek diye çok merak ediyordum ama hem rejinin hem de oyuncu ekibinin sıcak ve profesyonel karşılamasıyla o endişeler bir anda yok oldu. Çekimler sırasında bu büyük rahatlık sağlıyor.

◊ Ekibe katılmadan önce takip ediyor muydunuz diziyi?

- Yoğun iş temposu dolayısıyla takip edemiyordum maalesef. Teklif geldikten sonra eski bölümlerini biraz izledim. Temposu hep çok yüksek, sıcak, samimi bir iş.

İNSAN HER YAŞTA ÂŞIK OLABİLİR

◊ Peki hangi karakterde izleyeceğiz sizi? Bize ondan biraz bahseder misiniz?

- Meryem, Hüsnü ve ailesinin mahallesine yeni taşınan bir kadın. Başından genç yaşlarında bir evlilik geçmiş, birkaç yıl önce boşanmış. Çok yardımsever, pozitif ve cilveli... Hüsnü’ye de âşık oluyor kısa sürede. Tatlı bir kadın. Tek muradı yeniden evlenmek, düzenli bir hayat ve aile sahibi olmak. Bu emeline ulaşabilecek mi hep birlikte göreceğiz.

◊ Dizinin hayranlarından tepkiler almaya başladınız mı? Neler söylüyorlar?

- Evet, çok güzel tepkiler alıyorum. İnsanlar Hüsnü’yü neşelendirdiği ve yeniden aşk yaşadığı için, karakterimi sevdiklerini söylüyorlar. Zaten gerçek hayatta da insanların, dul kaldıktan veya boşandıktan sonra yeniden aşk yaşamaya ve yeni bir insanla mutlu olmaya hakları var. İnsanlar her yaşta âşık olabilirler ve hatta olsunlar!

SOSYAL MEDYA BİZİ ASOSYALLEŞTİRİYOR

◊ Sosyal medyayı aktif kullanır mısınız? Hakkınızda yazılanları okuyor musunuz?

- Sosyal medyayı kullanıyorum ama çok aktif sayılmam. Bazen bana fazla geliyor. Vaktimi çok aldığını düşündüğüm zaman sosyal medya detoksuna giriyorum. Bence insanlar sosyal medyayı çok abartılı kullanıyor.

Herkes her yerde telefonuna gömülüyor. Sosyal medyayı fazla kullanmaktan asosyalleşiyor insanlar.

Bu üzücü bir yan etkisi bence. Ama yazılanlara da arada sırada göz atmayı ihmal etmiyorum. Şimdiye kadar hep çok güzel şeyler okudum. Güzel yorumlara ve desteklerine teşekkür etmek istiyorum. Bu işi çok severek yapıyorum ve bunun görülmesi, beğenilmesi beni çok mutlu ediyor.

KORKU FİLMİ İZLEMEKTE ZORLANIYORUM

◊ Siz ne tarz içerikler izlemeyi tercih edersiniz?

- Önemli olan kaliteli ve içi boş olmayan bir şey izlemek. İyi senaryo, iyi oyuncular, iyi görüntüler, iyi kurgu gibi mesela. Sadece korku filmleri izlemekte zorlanıyorum. Onun dışında iyi olduğu sürece her şeyi izlerim.

◊ Daha önceki bir röportajınızda “Ben her yerde yaşıyorum galiba” demişsiniz. Bu durum hâlâ devam ediyor mu?

- Net olarak İstanbul’dayım genelde. Hem iş için hem de çok sevdiğim arkadaşlarımı görmek için Berlin’e gidip gelmeyi de sürdürüyorum tabii. İtalya’da, İspanya’da, Londra’da ve Dubai’de çok sevdiğim arkadaşlarım var.

Onları da ziyarete gidiyorum. Bir yeri özlüyorsam mutlaka ilk fırsatta oraya gitmeye çalışırım.

ANNEME ÇEKMiŞiM GENELDE POZiTiFiM

Bu sıralar tiyatro çalışmaları var mı?

- Şu anda yok maalesef. Güzel bir oyun teklifine asla hayır demem. Özledim tiyatro sahnesinde olmayı. En son Almanya’da Münih Devlet Tiyatrosu’nda yer almıştım.

İş dışında vaktinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Resim yapıyorum, senaryo yazıyorum, arkadaşlarımla ve ailemle zaman geçiriyorum, sahilde koşuyorum, pilatese gidiyorum, film izliyorum. Yemek yapmayı çok seviyorum ve yeni tarifler deniyorum. Zamanım varsa şehir ya da yurtdışına çıkıp tatil yapıyorum.

Dışarıdan göründüğü kadar pozitif biri misiniz?

- Genelde pozitifim. Anneme çektim sanırım bu konuda. Hayatımda gördüğüm en neşeli ve pozitif insandır. Ben de onun gibi gülmeyi, güldürmeyi çok seviyorum.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"Sen en kötü anda bile hep iyi geliyorsun bana"

Hastane odasında sürpriz doğum günü

Canlı yayında şaşırtan evlilik teklifi

'Kolej günleri!'