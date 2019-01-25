Hüsnü'nün yeni aşkı

◊ Televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi “Arka Sokaklar”ın kadrosuna dahil oldunuz. Neler söylemek istersiniz?

- Bu kadar uzun süre ekranlarda olan bir diziye katılmak çok özel bir durum. Özellikle bütün ekip aile gibi olunca... İlk gün acaba nasıl geçecek diye çok merak ediyordum ama hem rejinin hem de oyuncu ekibinin sıcak ve profesyonel karşılamasıyla o endişeler bir anda yok oldu. Çekimler sırasında bu büyük rahatlık sağlıyor.

◊ Ekibe katılmadan önce takip ediyor muydunuz diziyi?

- Yoğun iş temposu dolayısıyla takip edemiyordum maalesef. Teklif geldikten sonra eski bölümlerini biraz izledim. Temposu hep çok yüksek, sıcak, samimi bir iş.

İNSAN HER YAŞTA ÂŞIK OLABİLİR

◊ Peki hangi karakterde izleyeceğiz sizi? Bize ondan biraz bahseder misiniz?

- Meryem, Hüsnü ve ailesinin mahallesine yeni taşınan bir kadın. Başından genç yaşlarında bir evlilik geçmiş, birkaç yıl önce boşanmış. Çok yardımsever, pozitif ve cilveli... Hüsnü’ye de âşık oluyor kısa sürede. Tatlı bir kadın. Tek muradı yeniden evlenmek, düzenli bir hayat ve aile sahibi olmak. Bu emeline ulaşabilecek mi hep birlikte göreceğiz.

◊ Dizinin hayranlarından tepkiler almaya başladınız mı? Neler söylüyorlar?

- Evet, çok güzel tepkiler alıyorum. İnsanlar Hüsnü’yü neşelendirdiği ve yeniden aşk yaşadığı için, karakterimi sevdiklerini söylüyorlar. Zaten gerçek hayatta da insanların, dul kaldıktan veya boşandıktan sonra yeniden aşk yaşamaya ve yeni bir insanla mutlu olmaya hakları var. İnsanlar her yaşta âşık olabilirler ve hatta olsunlar!

SOSYAL MEDYA BİZİ ASOSYALLEŞTİRİYOR

◊ Sosyal medyayı aktif kullanır mısınız? Hakkınızda yazılanları okuyor musunuz?

- Sosyal medyayı kullanıyorum ama çok aktif sayılmam. Bazen bana fazla geliyor. Vaktimi çok aldığını düşündüğüm zaman sosyal medya detoksuna giriyorum. Bence insanlar sosyal medyayı çok abartılı kullanıyor.

Herkes her yerde telefonuna gömülüyor. Sosyal medyayı fazla kullanmaktan asosyalleşiyor insanlar.

Bu üzücü bir yan etkisi bence. Ama yazılanlara da arada sırada göz atmayı ihmal etmiyorum. Şimdiye kadar hep çok güzel şeyler okudum. Güzel yorumlara ve desteklerine teşekkür etmek istiyorum. Bu işi çok severek yapıyorum ve bunun görülmesi, beğenilmesi beni çok mutlu ediyor.

KORKU FİLMİ İZLEMEKTE ZORLANIYORUM

◊ Siz ne tarz içerikler izlemeyi tercih edersiniz?

- Önemli olan kaliteli ve içi boş olmayan bir şey izlemek. İyi senaryo, iyi oyuncular, iyi görüntüler, iyi kurgu gibi mesela. Sadece korku filmleri izlemekte zorlanıyorum. Onun dışında iyi olduğu sürece her şeyi izlerim.

◊ Daha önceki bir röportajınızda “Ben her yerde yaşıyorum galiba” demişsiniz. Bu durum hâlâ devam ediyor mu?

- Net olarak İstanbul’dayım genelde. Hem iş için hem de çok sevdiğim arkadaşlarımı görmek için Berlin’e gidip gelmeyi de sürdürüyorum tabii. İtalya’da, İspanya’da, Londra’da ve Dubai’de çok sevdiğim arkadaşlarım var.

Onları da ziyarete gidiyorum. Bir yeri özlüyorsam mutlaka ilk fırsatta oraya gitmeye çalışırım.

ANNEME ÇEKMiŞiM GENELDE POZiTiFiM

◊ Bu sıralar tiyatro çalışmaları var mı?

- Şu anda yok maalesef. Güzel bir oyun teklifine asla hayır demem. Özledim tiyatro sahnesinde olmayı. En son Almanya’da Münih Devlet Tiyatrosu’nda yer almıştım.

◊ İş dışında vaktinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Resim yapıyorum, senaryo yazıyorum, arkadaşlarımla ve ailemle zaman geçiriyorum, sahilde koşuyorum, pilatese gidiyorum, film izliyorum. Yemek yapmayı çok seviyorum ve yeni tarifler deniyorum. Zamanım varsa şehir ya da yurtdışına çıkıp tatil yapıyorum.

◊ Dışarıdan göründüğü kadar pozitif biri misiniz?

- Genelde pozitifim. Anneme çektim sanırım bu konuda. Hayatımda gördüğüm en neşeli ve pozitif insandır. Ben de onun gibi gülmeyi, güldürmeyi çok seviyorum.