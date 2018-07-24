Hürrem Sultan ile Eser Yenenler karşı karşıya geliyor…
Kanal D’nin sunuculuğunu başarılı oyuncu ve sunucu Eser Yenenler’ in yaptığı yarışma programı “Şöhret Kafası” dün akşam ekrana gelen bölümüyle yine herkesi kahkahalara boğdu.
Bu bölümde Hülya Avşar, Hürrem Sultan, Burcu Esmersoy, Adile Naşit, Kleopatra, Barış Manço, Hayko Cepkin, Murat Boz, Eser Yenenler ve Nasrettin Hoca yarıştı. Yarışmacıların parkurlarda göstermiş olduğu performansları ise eğlenceli anlara sahne oldu.
Final etabında Hürrrem Sultan ile karşı karşıya gelen Eser Yenenler bu haftanın
şampiyonu oldu.
Şöhret Kafası, yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de!
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