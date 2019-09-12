Hülya Darcan kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Hülya Darcan'ın oynadığı diziler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriHülya Darcan kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Hülya Darcan'ın oynadığı diziler
GeriTelevizyon Hülya Darcan kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Hülya Darcan'ın oynadığı diziler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
12.09.2019 - 21:41, Son Güncelleme:

Hülya Darcan kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Hülya Darcan'ın oynadığı diziler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hülya Darcan kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Hülya Darcan'ın oynadığı diziler

Geçen sezon ekranlara veda eden Diriliş Ertuğrul dizisinde Hayme Ana karakterine can veren Hülya Darcan internette merak edilmeye başlandı. Yer aldığı projelerde televizyon izleyicileri tarafından konuşulan başarılı oyuncu Hülya Darcan aynı zamanda oyuncu Bergüzar Koral'in de annesidir. Peki, Hülya Darcan kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Hülya Darcan'ın oynadığı diziler hakkında bilgiler.

Türk sinemasının usta oyuncuları arasında yer alan Hülya Darcan, 'Kurbanlık Katil', 'Dağların Kurbanı', 'Kurşunların Kanunu' gibi başarılı sinama filmlerine adını yazdırdı. İşte, hayat verdiği karakterlerle beğenilen Hülya Darcan'ın kariyeri hakkında detaylar.

HÜLYA DARCAN'IN HAYATI

Hülya Darcan, 27 Nisan 1951 tarihinde İzmir'de doğmuştur. İzmir'de Karataş Lisesi'nde okumuştur. Liseyi bitirdikten sonra öğrenim hayatına son vermiştir.

16 yaşındayken 1967 yılında 'Ses Mecmuası'nın düzenlediği yarışmanın sonunda üçüncü oldu. İlk filmi Silahları Ellerinde Öldüler'de Fikret Hakan,Ekrem Bora ve Tugay Toksöz ile başrolü paylaştı. Ondan sonra 67 sinema filminde başrol oynadı.

Yılmaz Güney'le 'Kurbanlık Katil', 'Dağların Kurbanı', 'Kurşunların Kanunu' gibi filmlerde oynadı.

Hülya Darcan, 1971 yılında tanıştığı sinema oyuncusu Tanju Korel ile 20 Nisan 1974 tarihinde evlendi. Zeynep (d. 1977) ve Bergüzar Gökçe Korel (d.1982) adında iki kızı vardır. Eşi Tanju Korel, 21 Eylül 2005 tarihinde hastalığı nedeniyle öldü.

2012 - 2014 yılları arasında oynayan "Dila Hanım" adlı dizide Erkan Petekkaya,Hatice Şendil, Mahir Günşiray, Necip Memili, Yonca Cevher ile birlikte rol aldı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Azur Bey'in okulda ilk günü: O da Londra'da okuyor
Görüntüler ortaya çıktı... Ünlü manken ve annesini böyle darp etmiş!
Metin Yıldız, eski sevgilisi Gözde Kayra'dan şikayetçi olmuştu... Savcılık kararını verdi
Bali'de aşk tazelediler