Hülya Darcan kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Hülya Darcan'ın oynadığı diziler
Geçen sezon ekranlara veda eden Diriliş Ertuğrul dizisinde Hayme Ana karakterine can veren Hülya Darcan internette merak edilmeye başlandı. Yer aldığı projelerde televizyon izleyicileri tarafından konuşulan başarılı oyuncu Hülya Darcan aynı zamanda oyuncu Bergüzar Koral'in de annesidir. Peki, Hülya Darcan kimdir ve kaç yaşındadır? İşte Hülya Darcan'ın oynadığı diziler hakkında bilgiler.
Türk sinemasının usta oyuncuları arasında yer alan Hülya Darcan, 'Kurbanlık Katil', 'Dağların Kurbanı', 'Kurşunların Kanunu' gibi başarılı sinama filmlerine adını yazdırdı. İşte, hayat verdiği karakterlerle beğenilen Hülya Darcan'ın kariyeri hakkında detaylar.
HÜLYA DARCAN'IN HAYATI
Hülya Darcan, 27 Nisan 1951 tarihinde İzmir'de doğmuştur. İzmir'de Karataş Lisesi'nde okumuştur. Liseyi bitirdikten sonra öğrenim hayatına son vermiştir.
16 yaşındayken 1967 yılında 'Ses Mecmuası'nın düzenlediği yarışmanın sonunda üçüncü oldu. İlk filmi Silahları Ellerinde Öldüler'de Fikret Hakan,Ekrem Bora ve Tugay Toksöz ile başrolü paylaştı. Ondan sonra 67 sinema filminde başrol oynadı.
Yılmaz Güney'le 'Kurbanlık Katil', 'Dağların Kurbanı', 'Kurşunların Kanunu' gibi filmlerde oynadı.
Hülya Darcan, 1971 yılında tanıştığı sinema oyuncusu Tanju Korel ile 20 Nisan 1974 tarihinde evlendi. Zeynep (d. 1977) ve Bergüzar Gökçe Korel (d.1982) adında iki kızı vardır. Eşi Tanju Korel, 21 Eylül 2005 tarihinde hastalığı nedeniyle öldü.
2012 - 2014 yılları arasında oynayan "Dila Hanım" adlı dizide Erkan Petekkaya,Hatice Şendil, Mahir Günşiray, Necip Memili, Yonca Cevher ile birlikte rol aldı.
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