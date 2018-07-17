“Hülya Avşar göbek atıyor, Marilyn Monroe ona su atıyor, ben neredeyim neler oluyor”
Kanal D’nin sunuculuğunu başarılı oyuncu ve sunucu Eser Yenenler’ in yaptığı yarışma programı “Şöhret Kafası” birinci bölümü ile ekrana geldi.
Yarışmacıların büyük ödül için kıyasıya yarıştığı programda eğlence de eksik olmadı. Şöhret Kafası’ nın üçüncü oyunu olan “Akarken Doldur” oyunu komik anlara sahne oldu. Yarıştıkları etaplarda bir hayli yorulan yarışmacılar bu etapta su ile biraz serinlemek istedi. Hülya Avşar ve Marilyn Monroe’nun bu komik anları izleyenleri kahkahaya boğdu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle