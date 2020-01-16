Hoşçakal Kerem! Afili Aşk 29. Bölümde neler oldu?

Afili Aşk 15 Ocak Çarşamba yayınlanan son bölümde geçmişte yaşananlar ortaya çıkınca ortalık kıyamet yerine döner. Evde büyük bir tartışma çıkar ve iki aile arasında ipler kopma noktasına gelir. Gerçekleri öğrenen Ayşe de artık o evde kalmak istemez. Olanlardan sonra Kerem'in ona bir kere daha yalan söylediğini anlar. Artık Kerem'e olan güveni tamamen sarsılmıştır. Kerem ise gerçeklerin böyle olmadığını ve ortada bir yanlış anlaşılma olduğunu anlatmaya çalışır. Onu dinlemeyen Ayşe, eşyalarını toplayarak evden ayrılır ve ailesinin yanına döner. İki aşık arasında beklenmedik bir veda gerçekleşir.