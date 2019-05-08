Hızlı ve Öfkeli filminin oyuncuları kimlerdir? İşte Hızlı ve Öfkeli'nin oyuncu kadrosu- konusu
Aksiyon filmi tutkunu sinemaseverler, Hızlı ve Öfkeli filminin oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgili sıklıkla araştırma yapıyor. Amerikalı yasa dışı sokak yarışı ve silahlı soygun merkezli, konusu ile ilgi gören Hızlı ve Öfkeli'de dünyaca ünlü birçok oyuncu yer alıyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli filminin oyuncuları kimlerdir? İşte büyük ilgi gören filmin oyuncu kadrosu ve konusu.
Yönetmen koltuğunda Rob Cohen’in oturduğu, Hızlı ve Öfkeli, ABD’de gösterime girdiği hafta 41 milyon dolarlık bir hasılat elde etmiş ve toplamda 207 milyon dolar civarı bir hasılata ulaştı. Hızlı ve Öfkeli filmi, toplamda 8 seriden oluşuyor ve en sonki filmi olan Hızlı ve Öfkeli 8, 2017'de vizyona girdi. Peki, serinin ilk filmi olan Hızlı ve Öfkeli'de hangi oyuncular yer alıyor? İşte, Hızlı ve Öfkeli hakkında bazı bilgiler...
OYUNCU KADROSU
Dünya çapında büyük beğeni alan filmin oyuncu kadrosunda, Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Rick Yune gibi isimler yer alıyor.
FİLMİN KONUSU
Dominic Toretto, Los Angeles sokaklarına karanlık çöktükten sonra sınır tanımadan otomobil yarışları yapan bir grubun lideridir. Polis, sokaklarda dehşet saçan Toretto’nun aynı zamanda hırsızlık yaptığından; yüksek değerdeki elektronik aletleri çaldığından da şüphe etmektedir. Polise göre Toretto’yu yakalamanın en iyi yolu; aşırı hız düşkünü çetenin içine bir dedektif yerleştirmek ve onları suçüstü yakalamaktır. Bunun için genç dedektif Brian O'Conner görevlendirilir. Brian Earl Spilner adıyla çeteye girer. Başta her şey umulduğu gibi gitmektedir. Ancak genç dedektif O'Conner, Dominic’in güzel ve çekici kız kardeşi Mia’ya aşık olunca işler değişir.
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