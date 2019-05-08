Hızlı ve Öfkeli filminin oyuncuları kimlerdir? İşte Hızlı ve Öfkeli'nin oyuncu kadrosu- konusu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriHızlı ve Öfkeli filminin oyuncuları kimlerdir? İşte Hızlı ve Öfkeli'nin oyuncu kadrosu- konusu
GeriTelevizyon Hızlı ve Öfkeli filminin oyuncuları kimlerdir? İşte Hızlı ve Öfkeli'nin oyuncu kadrosu- konusu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
08.05.2019 - 19:20, Son Güncelleme:

Hızlı ve Öfkeli filminin oyuncuları kimlerdir? İşte Hızlı ve Öfkeli'nin oyuncu kadrosu- konusu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hızlı ve Öfkeli filminin oyuncuları kimlerdir? İşte Hızlı ve Öfkeli'nin oyuncu kadrosu- konusu

Aksiyon filmi tutkunu sinemaseverler, Hızlı ve Öfkeli filminin oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgili sıklıkla araştırma yapıyor. Amerikalı yasa dışı sokak yarışı ve silahlı soygun merkezli, konusu ile ilgi gören Hızlı ve Öfkeli'de dünyaca ünlü birçok oyuncu yer alıyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli filminin oyuncuları kimlerdir? İşte büyük ilgi gören filmin oyuncu kadrosu ve konusu.

Yönetmen koltuğunda Rob Cohen’in oturduğu, Hızlı ve Öfkeli, ABD’de gösterime girdiği hafta 41 milyon dolarlık bir hasılat elde etmiş ve toplamda 207 milyon dolar civarı bir hasılata ulaştı. Hızlı ve Öfkeli filmi, toplamda 8 seriden oluşuyor ve en sonki filmi olan Hızlı ve Öfkeli 8, 2017'de vizyona girdi. Peki, serinin ilk filmi olan Hızlı ve Öfkeli'de hangi oyuncular yer alıyor? İşte, Hızlı ve Öfkeli hakkında bazı bilgiler...

OYUNCU KADROSU

Dünya çapında büyük beğeni alan filmin oyuncu kadrosunda, Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Rick Yune gibi isimler yer alıyor.

FİLMİN KONUSU

Dominic Toretto, Los Angeles sokaklarına karanlık çöktükten sonra sınır tanımadan otomobil yarışları yapan bir grubun lideridir. Polis, sokaklarda dehşet saçan Toretto’nun aynı zamanda hırsızlık yaptığından; yüksek değerdeki elektronik aletleri çaldığından da şüphe etmektedir. Polise göre Toretto’yu yakalamanın en iyi yolu; aşırı hız düşkünü çetenin içine bir dedektif yerleştirmek ve onları suçüstü yakalamaktır. Bunun için genç dedektif Brian O'Conner görevlendirilir. Brian Earl Spilner adıyla çeteye girer. Başta her şey umulduğu gibi gitmektedir. Ancak genç dedektif O'Conner, Dominic’in güzel ve çekici kız kardeşi Mia’ya aşık olunca işler değişir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber

Hasta bir kadını oynamak istiyorum

Demet de modaya uydu!

10 ay sonra suskunluğunu bozdu! Hadise beni arıyor...

'Yok artık Nusret!'