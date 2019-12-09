Hızlı ve Öfkeli 8 nerede çekildi? Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları kimler?

13 Nisan 2017 tarihinde vizyona giren Hızlı ve Öfkeli 8 TV’de ilk kez yayınlanıyor. Dom yüzünden başı belaya giren ekibin maceralarını anlatacak olan Hızlı ve Öfkeli 8’in oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham,Charlize Theron, Lucas Black ve Kurt Russell gibi isimler alıyor. Filmin senaryosunu ise Chris Morgan kaleme aldı.



Bir bölümü Küba'da geçen filmin görüntülerinde 1956 model Ford Fairlane ve 1941 model Chevrolet Fastback gibi birçok klasik model yer alıyor.



HIZLI VE ÖFKELİ 8 KONUSU



Suça bulaşmış olan ekip artık sakinleşmiş ve suçtan uzak bir hayat yaşamak istediklerine karar vermişlerdir. Dom ve Letty evlenip balayına giderlerken Brian ile Mia da emekli olmaya karar vermiştir. Dünya turu yapan ekip her ekip üyesinin temize çıkmasıyla birlikte normal hayatlarına geri döner. Ancak, gizemli bir kadın olan Chiper, Dom’u hedef almış durumdadır. Dom'u tekrar suça bulaşmaya ikna eden Chiper, Dom'u sevdiği ve güvendiği insanlardan da ayıracaktır. Artık Dom'u durdurmanın tek yolu ekibin geri kalanının onun peşine düşmesidir...