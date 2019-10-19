Hızlı ve Öfkeli 7 filminin oyuncuları kimler? İşte Hızlı ve Öfkeli 7'nin konusu ve oyuncu kadrosu
Hızlı ve Öfkeli serisinin yedinci filmi olan ve 2015 yılında vizyona giren Hızlı ve Öfkeli 7 Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aksiyon ve macera tutkunlarını ekran başına kilitleyecek olan Hızlı ve Öfekli 7'de Dominic Toretto ve arkadaşları suç dünyasından uzaklaşmaya karar verdiği anda, intikam uğruna yeni bir maceraya atılacak. Peki, Hızlı ve Öfkeli 7'nin oyuncu kadrosu kimler? İşte, filmin oyuncu kadrosu ve konusu...
James Wan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Hızlı ve Öfkeli 7, bir kez daha televizyonda seyirci ile buluşuyor. Serinin 7. filmi, Kanal D ekranlarında izleyenlere aksiyon ve macera dolu anlar yaşatacak. İşte, Hızlı ve Öfkeli 7 filmine yönelik detaylar.
HIZLI VE ÖFKELİ 7'NİN OYUNCULARI KİMLER?
Hızlı ve Öfkeli 7'nin oyuncu kadrosunda, Vin Diesel, Jason Statham, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Djimon Hounsou, Tony Jaa, Ronda Rousey yer alıyor.
FİLMİN KONUSU NE?
Dominic Toretto ve arkadaşları artık eskiden olduğu gibi suç dünyasından uzaklaşmaya karar vermişlerdir. Hikayenin öncesinde Owen Shaw’u hastanede yoğun bakıma gönderdikten sonra yollarını ayırmışlardır. Ancak Shaw’un kardeşi Deckard Shaw (Jason Statham) ona bunları yapanları bulup intikamı almak için ilk önce Torretto olmak üzere ekibin üyelerini tek tek öldürmeye yemin etmiştir. Aynı zamanda Jakarde adlı Somalili bir terörist ve Mr. Nobody diye bilinen bir üst düzey hükumet görevlisi, Tanrının Gözü isminde çok önemki bir bilgisayar yazılımını ele geçirmek istemektedirler. Toretto takımı bir araya getirerek güzel bir anlaşma yapar. Bu plana göre tanrının gözünü ele geçirerek peşlerinde ki Shaw ‘dan da kurtulacaklardır. Fakat planlar istedikleri gibi ilerlemez peşlerinde ki kötü adam Dom’dan daha zeki çıkacaktır ve takım olarak büyük tehlikeler yaşayacaklar.
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