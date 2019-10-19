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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
19.10.2019 - 18:47, Son Güncelleme:

Hızlı ve Öfkeli 7 filminin oyuncuları kimler? İşte Hızlı ve Öfkeli 7'nin konusu ve oyuncu kadrosu

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Hızlı ve Öfkeli 7 filminin oyuncuları kimler? İşte Hızlı ve Öfkeli 7'nin konusu ve oyuncu kadrosu

Hızlı ve Öfkeli serisinin yedinci filmi olan ve 2015 yılında vizyona giren Hızlı ve Öfkeli 7 Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aksiyon ve macera tutkunlarını ekran başına kilitleyecek olan Hızlı ve Öfekli 7'de Dominic Toretto ve arkadaşları suç dünyasından uzaklaşmaya karar verdiği anda, intikam uğruna yeni bir maceraya atılacak. Peki, Hızlı ve Öfkeli 7'nin oyuncu kadrosu kimler? İşte, filmin oyuncu kadrosu ve konusu...

James Wan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Hızlı ve Öfkeli 7, bir kez daha televizyonda seyirci ile buluşuyor. Serinin 7. filmi, Kanal D ekranlarında izleyenlere aksiyon ve macera dolu anlar yaşatacak. İşte, Hızlı ve Öfkeli 7 filmine yönelik detaylar.

HIZLI VE ÖFKELİ 7'NİN OYUNCULARI KİMLER?

Hızlı ve Öfkeli 7'nin oyuncu kadrosunda, Vin Diesel, Jason Statham, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Djimon Hounsou, Tony Jaa, Ronda Rousey yer alıyor.

FİLMİN KONUSU NE?

Dominic Toretto ve arkadaşları artık eskiden olduğu gibi suç dünyasından uzaklaşmaya karar vermişlerdir. Hikayenin öncesinde Owen Shaw’u hastanede yoğun bakıma gönderdikten sonra yollarını ayırmışlardır. Ancak Shaw’un kardeşi Deckard Shaw (Jason Statham) ona bunları yapanları bulup intikamı almak için ilk önce Torretto olmak üzere ekibin üyelerini tek tek öldürmeye yemin etmiştir. Aynı zamanda Jakarde adlı Somalili bir terörist ve Mr. Nobody diye bilinen bir üst düzey hükumet görevlisi, Tanrının Gözü isminde çok önemki bir bilgisayar yazılımını ele geçirmek istemektedirler. Toretto takımı bir araya getirerek güzel bir anlaşma yapar. Bu plana göre tanrının gözünü ele geçirerek peşlerinde ki Shaw ‘dan da kurtulacaklardır. Fakat planlar istedikleri gibi ilerlemez peşlerinde ki kötü adam Dom’dan daha zeki çıkacaktır ve takım olarak büyük tehlikeler yaşayacaklar.

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