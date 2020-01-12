Hızlı ve Öfkeli 6 oyuncuları kimlerdir? Hızlı ve Öfkeli 6 konusu nedir?

Hızlı ve Öfkeli serisinin altıncı filmi olan ve 2013 yılında vizyona giren Hızlı ve Öfkeli 6, izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Macera filmi sevenlerin ilgisini çeken Hızlı ve Öfkeli 6 oyuncu kadrosu ve konusuyla da dikkatleri üzerine topluyor. İşte, Hızlı ve Öfkeli 6 filmiyle ilgili ayrıntılar...

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Hızlı ve Öfekli 6 filminde Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang, Jason Statham gibi isimler yer alıyor.

FİLMİN KONUSU

Dom ve Brian'ın Rio soygunu oldukça kilit bir ismin çetesini çökertip, ekibe 100 milyon dolar kazandırdığından beri, kahramanlarımız paralarıyla dünyanın tadını çıkarır. Fakat bir yandan da saklanmadan yaşama arzusu içlerini kemirir. Bu arada Hobbs, dünyada 12 ülkeye yayılmış bir suç organizasyonu araştırmaya başlar. Bu örgüt her biri birer ölüm makinesi olan paralı askerlerden oluşmaktadır ve örgütün ikinci lideri, Dom'un öldüğünü sandığı eski aşkı Letty'den başkası değildir! Adamlarla kapışmanın tek yolu onları kendi seviyelerine yani sokaklara çekmektir. Hobbs, Dom'a takımını Londra'da yeniden toplamasını teklif eder, karşılığındaysa haklarındaki tüm dava dosyaları ve suçlamalar düşürülüp eve geri dönmeyi, ailelerine kavuşmayı vaat eder.