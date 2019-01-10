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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.01.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Hızlı ve Öfkeli 6 oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 6'nın oyuncu kadrosu ve konusu

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Hızlı ve Öfkeli 6 oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 6'nın oyuncu kadrosu ve konusu

Ünlü aksiyon serisinin devam filmi 'Hızlı ve Öfkeli 6'nın oyuncularının kimler olduğu ve filmin genel konusu, sinemaseverler tarafından araştırılıyor. 2013 yılında vizyona giren ABD yapımı aksiyon, macera ve suç konulu filmde pek çok ünlü isim yer alıyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 6 oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Uzak Doğu'lu Justin Lin'in oturduğu Hızlı ve Öfkeli 6'da Vin Diesel ve Paul Walker gibi başarılı isimler başrolde yer alıyor. İşte, Hızlı ve Öfkeli 6'nın oyuncu kadrosu ve konusuna dair detaylar...

OYUNCU KADROSU

Filmde Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang ve Jason Statham gibi isimler yer alıyor.

FİLMİN KONUSU

Dom ve Brian'ın Rio soygunu oldukça kilit bir ismin çetesini çökertip, ekibe 100 milyon dolar kazandırdığından beri, kahramanlarımız paralarıyla dünyanın tadını çıkarır. Fakat bir yandan da saklanmadan yaşama arzusu içlerini kemirir. Bu arada Hobbs, dünyada 12 ülkeye yayılmış bir suç organizasyonu araştırmaya başlar. Bu örgüt her biri birer ölüm makinesi olan paralı askerlerden oluşmaktadır ve örgütün ikinci lideri, Dom'un öldüğünü sandığı eski aşkı Letty'den başkası değildir! Adamlarla kapışmanın tek yolu onları kendi seviyelerine yani sokaklara çekmektir. Hobbs, Dom'a takımını Londra'da yeniden toplamasını teklif eder, karşılığındaysa haklarındaki tüm dava dosyaları ve suçlamalar düşürülüp eve geri dönmeyi, ailelerine kavuşmayı vaat eder.

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