Hızlı ve Öfkeli 6 oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 6'nın oyuncu kadrosu ve konusu
Ünlü aksiyon serisinin devam filmi 'Hızlı ve Öfkeli 6'nın oyuncularının kimler olduğu ve filmin genel konusu, sinemaseverler tarafından araştırılıyor. 2013 yılında vizyona giren ABD yapımı aksiyon, macera ve suç konulu filmde pek çok ünlü isim yer alıyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 6 oyuncuları kimler?
Yönetmen koltuğunda Uzak Doğu'lu Justin Lin'in oturduğu Hızlı ve Öfkeli 6'da Vin Diesel ve Paul Walker gibi başarılı isimler başrolde yer alıyor. İşte, Hızlı ve Öfkeli 6'nın oyuncu kadrosu ve konusuna dair detaylar...
OYUNCU KADROSU
Filmde Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang ve Jason Statham gibi isimler yer alıyor.
FİLMİN KONUSU
Dom ve Brian'ın Rio soygunu oldukça kilit bir ismin çetesini çökertip, ekibe 100 milyon dolar kazandırdığından beri, kahramanlarımız paralarıyla dünyanın tadını çıkarır. Fakat bir yandan da saklanmadan yaşama arzusu içlerini kemirir. Bu arada Hobbs, dünyada 12 ülkeye yayılmış bir suç organizasyonu araştırmaya başlar. Bu örgüt her biri birer ölüm makinesi olan paralı askerlerden oluşmaktadır ve örgütün ikinci lideri, Dom'un öldüğünü sandığı eski aşkı Letty'den başkası değildir! Adamlarla kapışmanın tek yolu onları kendi seviyelerine yani sokaklara çekmektir. Hobbs, Dom'a takımını Londra'da yeniden toplamasını teklif eder, karşılığındaysa haklarındaki tüm dava dosyaları ve suçlamalar düşürülüp eve geri dönmeyi, ailelerine kavuşmayı vaat eder.
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