Hızlı ve Öfkeli 6 filminin oyuncuları kimler? İşte Hızlı ve Öfkeli 6'nın oyuncu kadrosu ve konusu
Hızlı ve Öfkeli serisinin altıncı filmi olan Hızlı ve Öfkeli 6. Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken, aksiyon filmi sevenleri ekran başına toplayacak olan Hızlı ve öfkeli 6'da Dom ve Brian'ın Rio soygunu oldukça kilit bir ismin çetesini çökertip, ekibe 100 milyon dolar kazandırdığından beri, paraya para demeyen kahramanlar yeni bir maceraya atılacak. Peki, Hızlı ve Öfkeli 6 filminin oyuncuları kimler? İşte Hızlı ve Öfkeli 6'nın oyuncu kadrosu ve konusu.
Yönetmenliğini Gary Scott Thompson'ın yaptığı 2013 yılında vizyona giren Hızlı ve Öfkeli 6, beyaz perdenin ardından yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Orijinal adı "Fast&Furious 6" olan Hızlı ve Öfkeli 6, Kanal D ekranlarında sinema sevenlere keyifli anlar yaşatacak.
HIZLI VE ÖFKELİ 6'NIN OYUNCULARI KİMLER?
Hızlı ve Öfkeli 6'nın oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez gibi isimler yer alıyor.
FİLMİN KONUSU NE?
Dom ve Brian'ın Rio soygunu oldukça kilit bir ismin çetesini çökertip, ekibe 100 milyon dolar kazandırdığından beri, paraya para demeyen kahramanlarımız dünyanın tadını çıkartıyordu. Fakat bir yandan da eve dönmek ve kaçmadan, saklanmadan yaşamak arzusu içlerini kemiriyordu. Ne kadar çok paraları olsa da, aileden ve yuvadan uzak hayat bir süre sonra zor gelir. Bu arada Hobbs dünyada 12 ülkeye yayılmış bir suç organizasyonu araştırmaya başlar. Bu örgüt her biri birer ölüm makinesi olan paralı askerlerden oluşmaktadır ve örgütün ikinci lideriyse Dom’un öldüğünü sandığı eski aşkı Letty’den başkası değildir! Adamlarla kapışmanın tek yolu onları kendi seviyelerine yani sokaklara çekmektir. Hobbs, Dom'a takımını Londra'da yeniden toplamasını teklif eder, karşılığındaysa haklarındaki tüm dava dosyaları ve suçlamalar düşürülüp eve geri dönmeyi, ailelerine kavuşmayı vaat eder.
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