Hızlı ve Öfkeli 5 - Rio Soygunu filminin oyuncuları kimler? İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu
Hızlı ve Öfkeli serisinin beşinci filmi olan Hızlı ve Öfkeli 5 - Rio Soygunu, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Gerilim ve aksiyon tutkunlarını ekran başına kilitlecek olan filmde Rio de Janeiro’nun özgürlüklerini kazanmak için son bir işe kalkışacak. Konusu ile dikkat çeken filmle ilgili detaylar seyredenler tarafından merak konusu oldu. Peki, Hızlı ve Öfkeli 5 - Rio Soygunu filminin oyuncuları kimler? İşte, filmin konusu ve oyuncu kadrosu.
Justin Lin'in yönetmen koltuğunda oturduğu 2011 yılında vizyona giren "Fast Five" Türkçe adıyla Hızlı ve Öfkeli 5 - Rio Soygunu beyaz perdenin ardından bir kez daha izleyici karşısına çıkıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan film sinamaseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak.
FİLMİN OYUNCULARI KİMLER?
Hızlı ve Öfkeli 5 - Rio Soygunu filminde Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris gibi isimler oyuncu kadrosunda yer alıyor.
HIZLI VE ÖFKELİ 5 RİO SOYGUNU KONUSU NE?
Brian ve Mia Toretto (Brewster), Dom’u özgürlüğüne kavuşturduktan sonra, yetkilileri atlatmak için sınırları geçtiler. Şimdi Rio de Janeiro’nun bir köşesinde ortaya çıkıyorlar. Özgürlüklerini kazanmak için son bir işe asılmak zorundalar. Alışılmadık müttefikler, en iyi yarışçılardan oluşan seçkin ekiplerini bir araya getirirken, onların ölmesini isteyen ahlaksız iş adamından kurtulmanın tek yolunun, onunla karşılaşmak olduğunu biliyorlar. Ama onların peşine düşen sadece bu iş adamı değil. İnatçı federal ajan Luke Hobbs (Johnson) asla hedefini kaçırmıyor. Dom ve Brian’ın izini sürmekle görevlendirilince, onları yakalamak için ekibiyle birlikte kapsamlı bir operasyon başlatıyor. Şimdi Hobbs, başka biri elini çabuk tutup onları yakalamadan önce, avını köşeye sıkıştırmak için içgüdülerine güvenmek zorunda.
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