Hint filminde Türk oyuncu
30 milyon Dolar hasılat yapan Hint filmi Kahchana 3’te, Türk oyuncu ve model Gökhan Aydıner de rol aldı
Hint sinemasında Türk oyunculara olan talep artıyor. 6 milyon dolara çekilip şu ana kadar dünya üzerinde 36 milyon dolar hasılata ulaşan Kanchana 3 filminde Türk oyuncu ve model Gökhan Aydıner önemli bir rolde oynadı. Komedi, korku ve aksiyon tarzındaki filmde Gökhan Aydıner, rahip rolünde oynadı. Dünyanın birçok ülkesinde vizyona giren film 36 milyon dolar hasılat gelirine ulaştı. Filmin çekimleri 2 yıl sürdü.
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