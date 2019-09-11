Hilal'in annesinden şok açıklamalar!
Gelinim Mutfakta 348. Bölümde Hilal'in annesinde yatıya kalamaması şaşkınlık yarattı.
Hilal'in annesi Hilal'e gönderdiği mesaj stüdyoda gergin anlar yaşattı. Hilal'in eşiyle birlikte ya da yalnız annesinin evinde kalamadığı ortaya çıktı. Hilal, annesinde kalamamasını diğer gelin adaylarına nasıl açıkladı? Hilal, kayınvalidesinden bu konuda baskı mı görüyor? Peki diğer kayınvalideler Suzan Hanım'a nasıl tepki gösterdi?
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