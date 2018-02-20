Hilal ve Leon, “En İyi TV Çifti” anketinde finalde!

Kanalın internet sitesi www.eonline.com üzerinden yapılan oylama ile 2018’in en iyi televizyon çifti seçilecek.



Uluslararası birçok dizideki çiftlerin aday olduğu ankette; listedeki tek Türk dizisi çifti olan Hilal ve Leon, aldığı oylarla 64 çift arasından finale kalmaya

hak kazandı. HiLeon’un finaldeki rakipleri ise Arrow dizisinden Oliver ve Felicity...

21 Şubat’ı 22 Şubat’a bağlayan gece saat 04.00’e kadar devam edecek olan anketin sonucuna göre en iyi televizyon çifti belli olacak.

Hilal ve Leon’a http://www.eonline.com/news/914761/tv-s- top-couple-2018-vote- in-the- final-round- now adresinden oy kullanabilirsiniz.