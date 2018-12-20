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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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20.12.2018 - 11:54, Son Güncelleme:

Hilal Altınbilek kimdir? Hilal Altınbilek'in biyografisi

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Hilal Altınbilek kimdir? Hilal Altınbilek'in biyografisi

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha’sı Hilal Altınbilek, son dönemde yıldızı parlayan genç oyuncular arasında dikkat çekiyor. Dizideki başarılı performansı ile adından söz ettiren Hilal Altınbilek, Angelina Jolie’ye olan benzerliği ile de çok konuşuluyor. Peki, Hilal Altınbilek kimdir?

Bir dönem Karagül dizisinde canlandırdığı 'Özlem' karakteriyle adından söz ettiren Hilal Altınbilek, şimdilerde çekimleri Adana'da yapılan Bir Zamanlar Çukurova'da 'Züleyha' olarak izleyici karşısına çıkıyor. İşte, ekranların güzel oyuncusu Hilal Altınbilek'in biyografisi...

1991 yılında İzmir'de doğan Hilal Altınbilek, oyunculuk eğitimini İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde almıştır. Bunun yanında Çağdaş drama topluluğundan ve Ali Haydar Elçığ'dan da oyunculuk eğitimi aldı. 'Derin Sular' dizisi ile ekranlara adım atan Hilal Altınbilek, bu dizide Şükrü Özyıldız ile başrolde yer aldı.

2013 yılında "Karagül" dizisinde Ece Uslu, Yavuz Bingöl ve Mesut Akusta ile başrolleri paylaştı. Burada 'Özlem' karakteri ile geniş kitlelerce tanındı. Güzel oyuncu son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almaktadır.

Hürriyet Gazetesi'nden Hakan Gence'ye konuşan Hilal Altınbilek, oyunculuğa nasıl adım attığını şu sözlerle anlatmıştı;

"İzmir’de bir güzellik yarışmasına katılıp derece aldım. Oyunculuk için bir basamaktı. 17 yaşımda İstanbul’a görüşmeler için geldim ama sonuç alamadım. Ege Üniversitesi’nde Dış Ticaret Yönetimi kazandım. İçimde İstanbul’a bir an önce gitmeliyim hissi o kadar fazlaydı ki bahçede oturup “Burada ne işim var” derdim. Sonunda dondurdum. Bu sırada İzmir’de Müjdat Gezen Sanat Merkezi açıldı, kaydolup eğitim aldım. O sırada ‘Derin Sular’ isimli günlük iş için oyuncu seçmelerine geldiler. Kabul edildim. Sonra Gaziantep’te çekilen ‘Karagül’ geldi. Ne kadar hayalini kursam da bir türlü İstanbul’da kalıp çalışamadım. Ama İstanbul’da bir evim, düzenim var. Babam benimle."

Güzel oyuncu hakkındaki 'çok fazla estetik yaptırdı' yönündeki iddialara ise şu yanıtı vermişti;

"Sadece dişlerimi yaptırdım. Dişlerimin eskiden geride olması, şimdi hafif öne doğru gelmesi bütün çene ve ağız yapımı değiştirdi."

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