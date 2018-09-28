Hilal Altınbilek kimdir? Hilal Altınbilek'in biyografisi
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Hilal Altınbilek, diziseverlerin yakından tanıdığı bir isim. Karagül dizisinde 'Özlem Şanverdi' karakterini canlandırarak popüler olan güzel oyuncu, şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosunda yer alıyor. Peki, Hilal Altınbilek kimdir?
Bir dönem İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen Hilal Altınbilek, şu günlerde Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki rolü ile gündem olmaya devam ediyor. İşte, Hilal Altınbilek hakkında merak edilen tüm detaylar...
1991 yılında İzmir'de doğan Hilal Altınbilek, oyunculuk eğitimini İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde almıştır. Bunun yanında Çağdaş drama topluluğundan ve Ali Haydar Elçığ'dan da oyunculuk eğitimi aldı. 'Derin Sular' dizisi ile ekranlara adım atan Hilal Altınbilek, bu dizide Şükrü Özyıldız ile başrolde yer aldı.
2013 yılında "Karagül" dizisinde Ece Uslu, Yavuz Bingöl ve Mesut Akusta ile başrolleri paylaştı. Burada 'Özlem' karakteri ile geniş kitlelerce tanındı. Güzel oyuncu son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almaktadır.
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