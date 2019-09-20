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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.09.2019 - 19:55, Son Güncelleme:

Hercai'nin yeni sezon ilk bölümü bu akşam! Hercai'nin yeni bölümünde neler olacak?

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Hercai'nin yeni sezon ilk bölümü bu akşam! Hercai'nin yeni bölümünde neler olacak?

Cuma akşamları ekranlara gelen ve geçtiğimiz mayıs ayında sezon finali yapan Hercai, yeni sezonu ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hercai'nin merakla beklenen 13. bölümü bu akşam ATV ekranlarında olacak. Peki, Hercai'nin yeni bölümünde neler olacak?

Akın Akınöz, Ebru Şahin, Macit Sonkan, Ayda Aksel gibi oyuncuların yer aldığı, geçtiğimiz sezon büyük ilgi toplayan Hercai, bu akşam yeni sezonunun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Mardin Midyat ilçesinde çekimleri süren dizinin oyuncuları kadar konusu da merak uyandırıyor. İşte, Hercai'nin bu haftaki bölümünün kısa özeti ve fragmanı...

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai'nin, 20 Eylül 2019 Cuma akşamki 13. bölümünde; Miran'ın, Reyyan'a evlilik teklifi etmesinin ardından sorduğu soruya ne cevap vereceği merak ediliyor. Çocukluğundan beri içinde yaşadığı intikamını bir kenara bırakıp sevdasına mı yönelecek?

Yoksa sevdası kini karşısında mağlup mu olacak? Ya Reyyan? O ne yapacak? Geçmişine bir sünger çekip tekrardan müziceler diyarında kendine yer edinebilecek mi? Yoksa yüreğindeki acılar gün yüzüne çıkıp da onu Miran'dan uzaklaştıracak mı?

Azize, Şadoğulları'nı evinden ettikten sonra geçmişi su yüzüne çıkarma konusunda bir hayli kararlıdır. Yılların getirdiği intikamın arkasında doğan gerçek, peyderpey gün yüzüne çıkıyor.

Geçmiş zamanlarda Azize ile Nasuh arasındakiler, yeni bir savaşın başlangıcı olacak mı? Mran ve Reyyan'ın aşkı bu savaşı durdurmaya yetecek mi?

SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan’dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey’in müdahalesiyle karşılaşır. Sonunda Reyyan’ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran’la bir kere daha karşı karşıya gelir. Azat’ın, Gönül’ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir. Diğer yandan Azat’la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur.

 

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