Hercai'nin yeni bölümünde neler olacak? İşte Hercai'nin 16. bölüm fragmanı
ATV ekranlarında yayınlanan Hercai, bu hafta 16. bölümüyle ekranlara gelecek. Hercai'nin yeni bölümünde, Reyyan'ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yaratacak. Miran ve Hazar Reyyan'ın geleceği için işbirliği yapacak. Peki, Hercai'nin yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Hercai'nin 16. bölüm fragmanı ve yeni bölümün özeti.
Akın Akınöz, Ebru Şahin, Macit Sonkan, Ayda Aksel gibi oyuncuların gibi oyuncuların yer aldığı Hercai, 11 Ekim Cuma akşamı yeni bölümüyle yayınlanacak. Merak uyandıran Hercai'nin 16. bölümünde Miran yıllardır devam eden düşmanlığı göz ardı ederek, Hazar Şadoğlu ile iş birliği yapacak. İşte, Hercai'nin 16. bölümünde yaşanacaklara dair ipuçları...
HERCAİ'NİN 16. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Reyyan'ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yaratır. Miran yıllardır devam eden düşmanlığı göz ardı ederek, Hazar Şadoğlu ile iş birliği yapar. Hazar ve Miran'ın artık Reyyan için bir arada hareket etmesi ikiliyi yakınlaştırırken daha önce konuşulmayan gerçekler gün yüzüne çıkmaya başlar.
Hem Şadoğlu ailesi hem de Miran Reyyan'ı kaçıran kişinin Azize Aslanbey olduğundan şüphelenmektedir.
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