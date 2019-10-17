Hercai'nin yeni bölümünde Hazar Şadoğlu harekete geçiyor! İşte Hercai'nin 17. bölüm fragmanı
ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Hercai, cuma akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Hercai'nin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde, Miran babaannesinin Reyyan'a yaptığı kötülüğün telafisi için adım atacak. Şadoğlu ailesinin suçsuz olduğunu kanıtlamak isteyen Hazar ise, bunun için eski bir tanıdıkla konuşmaya karar verecek. İşte, Hercai'nin 17. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar.
İki aile arasında yıllar önceye dayanan düşmanlıktan yeni bir aşkın filizlenmesini anlatan Hercai, 18 Ekim Cuma akşamı 17. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Hercai'nin bu haftaki bölüm fragmanına, Miran'ın "Reyyan benim karım Aslanbeylerin gelini" sözleri damga vurdu. Geçen haftaki heyecanlı bölümün ardından, Hercai hayranları bu hafta dizide neler olacağını merak etmeye başladı. Peki, Hercai'nin yeni bölümünde neler olacak? İşte, dizinin 17. bölümüne dair bilgiler.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Geçmişin pişmanlığıyla kalplerinde oluşan yaraları beraber iyileştirmeye başlayan Reyyan ve Miran yaşanan tüm kötü olaylara rağmen aralarındaki bağı güçlendirmek için çıktıkları yolda savaşmaya devam eder.
Miran babaannesinin uzun zaman önce Reyyan'a yaptığı hatayı telafi etmesi için harekete geçer. Başka bir düşmanın var olduğunu, yaşananlarda Şadoğlu ailesinin hiçbir suçu olmadığını kanıtlama çalışan Hazar, diğer yandan Miran'ın geçmişle ilgili bildiklerinin gerçek olmadığını ispatlamak için eski bir tanıdıkla konuşmaya karar verir.
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